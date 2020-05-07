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20:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел на чердаке коробку с ценными вещами из 30-х годов

Ее не открывали более 80 лет

Рич Кондон из американского города Питтсбург разбирал вещи в доме своего отца, который год назад скончался от рака. Отец Рича был сентиментальным мужчиной: он бережно сохранял различные предметы, которые были ценны для него своими воспоминаниями.

Однако при уборке дома Рич нашел необычную коробку, которая не принадлежала его семье, пишет Very Local Pittsburgh. На коробке была надпись «Поженились в среду, 18 августа 1937 года».

Внутри оказались очень старые и ценные вещи со свадьбы неизвестной пары: свадебное платье, рубашка жениха, галстук-бабочка, ткань с рисунком, а также свадебные приглашения, сувениры и другие памятные мелочи из 1934−1937-х годов.

Благодаря тому, что за 80 лет коробку почти никто не открывал, все предметы сохранились отлично.

Рич был вдохновлен находкой и решил разузнать, кому она принадлежит. И в этом ему помог счастливый случай.

В конце апреля он забирал последние вещи из дома отца, когда к нему подошла женщина по имени Магдалена. Она рассказала, что когда-то с родителями жила в этом самом доме, но продала его в 2009 году отцу Рича. Находясь неподалеку, женщина решила пройти мимо дома своего детства и взглянуть на него. Рич был удивлен таким поворотом событий и решил показать Магдалене найденную на чердаке коробку. Оказалось, что вещи в ней принадлежали ее родителям.

Так, совершенно случайным образом, памятные и ценные вещи вернулись к наследникам.

Екатерина Гура

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