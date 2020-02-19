11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитый Дом влюбленных в Помпеях открыли для публики (фото)
Во время реставрации в нем сделали важные открытия.
Одно из самых знаменитых строений в Помпеях, известное как Дом влюбленных, снова открыли для посетителей спустя 40 лет, сообщает Guardian.
Здание сильно пострадало во время землетрясения 1980 года и было закрыто на масштабную реставрацию. Начиная с 2014 года, здесь укрепили стены, обнаружили ранее неизвестные участки под землей, нашли неповторимые фрески и новые надписи.
Домус, то есть фамильный особняк представителей высшего класса в Древнем Риме, считался одним из самых впечатляющих зданий в Помпеях, пока не был похоронен под слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Археологи обнаружили его в 1933 году. В Доме влюбленных сохранился не только второй этаж, но и многочисленные украшения — мозаики, фрески и надписи.
В последние годы в Помпеях сделали немало важных открытий. Например, в октябре 2019 года на стене древней таверны обнаружили уникальную фреску, на которой изображен гладиатор в доспехах, стоящий над поверженным противником.
Годом ранее в городе нашли надпись, которая доказывает, что город возле Неаполя был разрушен после 17 октября 79 года нашей эры, а не 24 августа, как считалось до этого.
Реставрация, длящаяся в Помпеях, обошлась Евросоюзу в 105 миллионов евро.
Анна Лысенко