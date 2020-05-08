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19:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студент из США нашел на улице 135 тысяч долларов

Деньги он вернул банку и стал местным героем.

19-летний Хосе Нуньес Романиз из американского города Альбукерке в начале мая стал местной знаменитостью благодаря своему хорошему поступку. Студент нашел на земле у одного из городских банкоматов пластиковый пакет, набитый купюрами по 20 и 50 долларов. Всего в мешке оказалась крупная сумма в размере 135 тысяч долларов.

Хосе растерялся от такой находки, ведь эти деньги могли бы круто изменить жизнь всей его семьи. Но парень решил поступить по-совести и позвонил в полицию. До прибытия стражей правопорядка он находился рядом с деньгами, уверенный, что это чей-то розыгрыш, пишет CNN.

Прибывшие на место полицейские подтвердили, что деньги настоящие. Оказалось, что их случайно оставил субподрядчик банка, который должен был положить наличные в банкомат, но, видимо, не заметил один из пакетов, и оставил его рядом. Теперь ему грозит расторжение договора с банком и крупный штраф.

А вот честность Хосе сделала его настоящим героем.

7 мая возле полицейской академии Альбукерке ему вручили почетную грамоту и предложили работу в качестве помощника государственной службы в полицейском участке. Для студента, изучающего уголовное право и мечтающего стать детективом, это стало отличным стартом карьеры.

Кроме того, поступок Хосе оценили и местные предприятия, которые подарили ему 1,5 тысячи долларов, подарочную карту в ресторан на 100 долларов, а также билеты на спортивные мероприятия и множество небольших подарков и сувениров, в том числе вещи с автографами знаменитых спортсменов.

Екатерина Гура

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