10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Милла Йовович рассказала «Муху-Цокотуху» на русском языке (видео)
Она не только актриса, музыкант, фотомодель и модельер, но еще и отличная сказочница.
Милла Йовович просто блестяще прочла на камеру сказку «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского на русском языке. Почти весь текст актриса знала наизусть.
«Я выбрала одну из любимых сказок моего детства», — написала актриса под видео.
Йовович откликнулась на предложение принять участие во флешмобе «Сказки на дому». Его запустил музыкант и режиссёр Василий Зоркий еще в марте. В рамках флешмоба актеры и певцы каждый вечер в 20:00 читают сказки для детей на карантине.
Милла Йовович пообещала прочитать еще несколько сказок для детей постарше — теперь уже на английском.
Как известно, Милла Йовович неплохо владеет русским языком. Ее мать, актриса Галина Логинова, по происхождению русская. До 5 лет Милла жила в Украине.
Анна Лысенко