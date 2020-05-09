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10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Милла Йовович рассказала «Муху-Цокотуху» на русском языке (видео)

Она не только актриса, музыкант, фотомодель и модельер, но еще и отличная сказочница.

Милла Йовович просто блестяще прочла на камеру сказку «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского на русском языке. Почти весь текст актриса знала наизусть.

«Я выбрала одну из любимых сказок моего детства», — написала актриса под видео.

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Йовович откликнулась на предложение принять участие во флешмобе «Сказки на дому». Его запустил музыкант и режиссёр Василий Зоркий еще в марте. В рамках флешмоба актеры и певцы каждый вечер в 20:00 читают сказки для детей на карантине.

Милла Йовович пообещала прочитать еще несколько сказок для детей постарше — теперь уже на английском.

Как известно, Милла Йовович неплохо владеет русским языком. Ее мать, актриса Галина Логинова, по происхождению русская. До 5 лет Милла жила в Украине.

Анна Лысенко

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