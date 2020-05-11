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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России появится музей самоизоляции

Экспонаты могут прислать все желающие.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 11.05
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Источник: Агентство «Москва»

В Ленобласти готовятся к запуску виртуального музея «Антология самоизоляции», который соберет фото, видео, музыку, рассказы и другие экспонаты о жизни во время пандемии коронавируса COVID-19.

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«Уйдя в самоизоляцию и оказавшись в одинаковой ситуации, мы переживаем ее по-разному, очень индивидуально, и следы этих переживаний — экспонаты воображаемого мирового музея пандемии, а истории об этом — часть всеобщей истории, истории пандемии. И мы хотим сохранить и рассказать ее, сделав любого желающего ее частью», — пишут авторы идеи на сайте проекта.

Проект стартует 16 мая во время Ночи музеев. В течение всего карантина музей будет собирать заявки от всех желающих. Нужно будет заполнить анкету и прикрепить фотографию, видео, рассказ или аудиозапись. Модераторы выберут самые интересные предложения. Пока идет сбор заявок, экспонаты будут пополнять виртуальный музей.

Организаторы планируют, что после снятия режима ограничений состоится выставка.

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Один из экспонатов виртуального музея – видео о дезинфекции

Анна Лысенко

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