В России появится музей самоизоляции

В Ленобласти готовятся к запуску виртуального музея «Антология самоизоляции», который соберет фото, видео, музыку, рассказы и другие экспонаты о жизни во время пандемии коронавируса COVID-19.
«Уйдя в самоизоляцию и оказавшись в одинаковой ситуации, мы переживаем ее
Проект стартует 16 мая во время Ночи музеев. В течение всего карантина музей будет собирать заявки от всех желающих. Нужно будет заполнить анкету и прикрепить фотографию, видео, рассказ или аудиозапись. Модераторы выберут самые интересные предложения. Пока идет сбор заявок, экспонаты будут пополнять виртуальный музей.
Организаторы планируют, что после снятия режима ограничений состоится выставка.
Анна Лысенко