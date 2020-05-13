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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новосибирский пилот «написал» в воздухе фразу «А где все?»

На ее создание местному пилоту потребовалось около часа.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 13.05
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В середине мая авиационный портал Flightradar зафиксировал в небе над Колыванским районом на северо-востоке Новосибирской области надпись «А где все?».

Как позже выяснилось, актуальную надпись в небе оставил пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации «Клуб Авиа-54» Олег Кобзев. На ее создание у него ушло около часа.

Как рассказал Кобзев агентству ТАСС, идею фразы ему предложил знакомый, и связана она была именно с режимом самоизоляции. Но СМИ подметили, что фраза «Где все?» также оказалась лозунгом традиционного первомайского шествия с абсурдными лозунгами и плакатами «Монстрация», которое в этом году прошло онлайн.

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Как рассказал пилот, вместе с единомышленниками они уже работают над другими акциями. Новые надписи и рисунки также будут посвящены режиму самоизоляции.

Екатерина Гура

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