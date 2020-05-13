Новосибирский пилот «написал» в воздухе фразу «А где все?»

Russian: А где все?— Flightradar24 (@flightradar24) May 12, 2020
English: Where is everyone?https://t.co/eenrWYhQKn pic.twitter.com/TDJFvXH41Y
В середине мая авиационный портал Flightradar зафиксировал в небе над Колыванским районом на
Как позже выяснилось, актуальную надпись в небе оставил пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации «Клуб Авиа-54» Олег Кобзев. На ее создание у него ушло около часа.
Как рассказал Кобзев агентству ТАСС, идею фразы ему предложил знакомый, и связана она была именно с режимом самоизоляции. Но СМИ подметили, что фраза «Где все?» также оказалась лозунгом традиционного первомайского шествия с абсурдными лозунгами и плакатами «Монстрация», которое в этом году прошло онлайн.
Как рассказал пилот, вместе с единомышленниками они уже работают над другими акциями. Новые надписи и рисунки также будут посвящены режиму самоизоляции.
Екатерина Гура