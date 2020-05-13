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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музыканты исполнили песню Queen на кастрюлях и тостерах (видео)

Отсутствие профессиональных инструментов не помеха творчеству.

Американское развлекательное шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» из-за карантина перешло в онлайн-формат, но стало от этого даже интереснее. В одном из последних выпусков комик и ведущий Джимми Фэллон вместе с музыкантом Брендон Ури и группой The Roots устроили мини-концерт, во время которого исполнили кавер на песню Queen «Under Pressure».

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Главная изюминка выступления заключалась в том, что музыканты использовали вместо настоящих инструментов буквально все, что попалось им под руки.

Помимо двух профессиональных гитар в выступлении были задействованы ложки, вилки, крышка кастрюли, винные бокалы, тостер, нож для масла, бутылка, банка, миска, лопатка, мелодика, стол и фрисби. Результат получился впечатляющий.

Екатерина Гура

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