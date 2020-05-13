17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музыканты исполнили песню Queen на кастрюлях и тостерах (видео)
Отсутствие профессиональных инструментов не помеха творчеству.
Американское развлекательное шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»
Главная изюминка выступления заключалась в том, что музыканты использовали вместо настоящих инструментов буквально все, что попалось им под руки.
Помимо двух профессиональных гитар в выступлении были задействованы ложки, вилки, крышка кастрюли, винные бокалы, тостер, нож для масла, бутылка, банка, миска, лопатка, мелодика, стол и фрисби. Результат получился впечатляющий.
Екатерина Гура