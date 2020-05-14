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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стадо из 200 козлов «захватило» улицы американского города

Они съели цветы на клумбах и принесли хаос на тихие улочки

23-летний житель американского города Сан-Хосе по имени Зак Роландс опубликовал видео, которое моментально стало вирусным. На кадрах видно, как по небольшой улочке бежит около 200 козлов. Животные при этом успевают разбегаться по сторонам и объедать кусты роз и других цветов с лужаек местных жителей.

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Как стало известно, нашествие козлов стало случайностью. Ежегодно на несколько дней местный фермер привозит животных на склон неподалеку, чтобы они съедали там сухую траву во избежание пожаров, сообщает NBC Bay Area.

Но в этот раз животным удалось сломать электрическую изгородь и вырваться на волю. Козы прибежали в ближайший городской район и начали объедать цветы, траву, кусты и зеленые ветки деревьев, которые встречались им по пути.

Роландс рассказал журналистам, что вторжение козлов было стихийным и очень быстрым. Однако владельцу фермы удалось быстро собрать свое стадо и вернуть его в загон.

Екатерина Гура

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