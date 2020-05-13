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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадский зоопарк вернет панд в Китай из-за дефицита бамбука

Поставки нарушены из-за пандемии коронавируса.

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Зоопарк Калгари в Канаде заявил, что не может прокормить двух панд — ему просто неоткуда брать бамбук.

Теперь животных вернут назад в Китай, сообщает канадское радио CBC.

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Эр Шун и Да Мао прибыли в Канаду по соглашению двух стран в 2014 году и должны были вернуться в Китай только в 2023-м. Бамбук для пары гигантских панд импортировали, но пандемия COVID-19 нарушила регулярность поставок. В зоопарке опасаются, что ситуация с поставками ухудшится еще больше в случае второй волны коронавируса.

Рацион панды почти полностью состоит из свежего бамбука — около 40 кг в день, говорят в зоопарке. В Канаде пытались найти новых поставщиков этого лакомства, но столкнулись с проблемами логистики.

Гигантские панды считаются уязвимым видом. По данным WWF, в дикой природе обитают всего 1864 особи.

Анна Лысенко

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