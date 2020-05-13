Канадский зоопарк вернет панд в Китай из-за дефицита бамбука

Зоопарк Калгари в Канаде заявил, что не может прокормить двух панд — ему просто неоткуда брать бамбук.
Теперь животных вернут назад в Китай, сообщает канадское радио CBC.
Эр Шун и Да Мао прибыли в Канаду по соглашению двух стран в 2014 году и должны были вернуться в Китай только в 2023-м. Бамбук для пары гигантских панд импортировали, но пандемия COVID-19 нарушила регулярность поставок. В зоопарке опасаются, что ситуация с поставками ухудшится еще больше в случае второй волны коронавируса.
Рацион панды почти полностью состоит из свежего бамбука — около 40 кг в день, говорят в зоопарке. В Канаде пытались найти новых поставщиков этого лакомства, но столкнулись с проблемами логистики.
Гигантские панды считаются уязвимым видом. По данным WWF, в дикой природе обитают всего 1864 особи.
Анна Лысенко