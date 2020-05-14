18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бывший инженер NASA рассказал, как упасть с 8-километровой высоты и выжить
Специально для этого он записал получасовое видео
Американский изобретатель и бывший инженер NASA Марк Робер и блогер по совместительству публикует познавательные видео, в которых демонстрирует свои изобретения, проводит различные эксперименты, развенчивает популярные мифы и рассказывает интересные научные факты.
В мае в одном из своих последних выпусков Марк решил ответить на один часто задаваемый вопрос своих подписчиков: «Можно ли выжить, упав с высоты 8 километров без парашюта?».
В своем 33-минутном видео инженер дал развернутый ответ, объяснив, что такое вполне возможно.
По словам блогера, для этого нужно попытаться приземлиться на
Именно это в 2009 году спасло жизнь британскому парашютисту Полу Льюису. Во время прыжка у него не раскрылся парашют, и, пролетев три километра, мужчина приземлился на металлическую крышу ангара для самолетов. Благодаря огромной скорости, металл под телом Пола деформировался и увеличил время его остановки. В итоге парашютист повредил шею и сломал руку.
Роберт уточнил, что этот способ не дает никакой гарантии, но увеличивает шансы выжить при падении с большой высоты.
Екатерина Гура