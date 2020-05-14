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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывший инженер NASA рассказал, как упасть с 8-километровой высоты и выжить

Специально для этого он записал получасовое видео

Американский изобретатель и бывший инженер NASA Марк Робер и блогер по совместительству публикует познавательные видео, в которых демонстрирует свои изобретения, проводит различные эксперименты, развенчивает популярные мифы и рассказывает интересные научные факты.

В мае в одном из своих последних выпусков Марк решил ответить на один часто задаваемый вопрос своих подписчиков: «Можно ли выжить, упав с высоты 8 километров без парашюта?».

В своем 33-минутном видео инженер дал развернутый ответ, объяснив, что такое вполне возможно.

По словам Роберта, человек, падающий с огромной высоты, не может изменить момент своего падения, но вполне способен растянуть момент остановки движения и тем самым смягчить последствия.

По словам блогера, для этого нужно попытаться приземлиться на что-то, что сможет увеличить время остановки. Главное — упасть не на землю, а на какую-то поверхность, которая хотя бы немного способна деформироваться при столкновении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно это в 2009 году спасло жизнь британскому парашютисту Полу Льюису. Во время прыжка у него не раскрылся парашют, и, пролетев три километра, мужчина приземлился на металлическую крышу ангара для самолетов. Благодаря огромной скорости, металл под телом Пола деформировался и увеличил время его остановки. В итоге парашютист повредил шею и сломал руку.

Роберт уточнил, что этот способ не дает никакой гарантии, но увеличивает шансы выжить при падении с большой высоты.

Екатерина Гура

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