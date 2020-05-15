Американский ресторан заполнил места резиновыми манекенами

Владельцы ресторана Open Hearth в американском городе Тейлор, штат Южная Каролина, придумали оригинальный способ обеспечить своим гостям безопасную социальную дистанцию и заодно «оживить» заведение. За столики они усадили резиновые манекены, которых купили в интернете незадолго до открытия.
Манекены дешевые, а потому немного жутковатые. Тем не менее они нарядно одеты и скрашивают помещение полупустого заведения. Помимо резиновых кукол, которые помогают соблюдать безопасное расстояние между клиентами, в ресторане также сделали одноразовое меню и расставили повсюду флаконы с антисептиком, сообщает FOX News.
Кстати, похожую тактику используют и в Таиланде. Правда, там за столы рассадили милых плюшевых панд.