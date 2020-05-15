18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семилетний мальчик написал письмо шейху, чтобы ему вернули маму
Правитель лично написал ему ответ и исполнил его заветное желание.
7-летний Арчи Фитцджон уже несколько лет живет с родителями в ОАЭ. В марте 2020 года его мама Джессика улетела в Великобританию на похороны своего отца, но
Проведя в разлуке с мамой два месяца Арчи начал сильно скучать и решился на крайние меры — попросить помощи у того, кто эти границы закрыл. Мальчик написал письмо лично шейху Сауду ибн Сакру
В своем письме Арчи просил пустить его маму домой, ведь он провел с ней в разлуке «52 ночи». Мальчик также нарисовал рисунок с изображение самолета и радостной встречей с мамой. И это послание тронуло шейха.
Спустя несколько дней Арчи принесли официальное письмо от правителя, которое он написал лично. Шейх отметил храбрость Арчи и пообещал исполнить его мечту. Вскоре Джессика смогла вернуться домой, и семья Фитцджонов стала местными знаменитостями.
Теперь женщине придется провести на домашнем карантине 14 дней, но этот факт никого не смущает, ведь Арчи
Екатерина Гура