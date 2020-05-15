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18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семилетний мальчик написал письмо шейху, чтобы ему вернули маму

Правитель лично написал ему ответ и исполнил его заветное желание.

7-летний Арчи Фитцджон уже несколько лет живет с родителями в ОАЭ. В марте 2020 года его мама Джессика улетела в Великобританию на похороны своего отца, но из-за коронавируса и закрытых границ вернуться к семье уже не смогла.

Проведя в разлуке с мамой два месяца Арчи начал сильно скучать и решился на крайние меры — попросить помощи у того, кто эти границы закрыл. Мальчик написал письмо лично шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где живет семья Фитцджонов.

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В своем письме Арчи просил пустить его маму домой, ведь он провел с ней в разлуке «52 ночи». Мальчик также нарисовал рисунок с изображение самолета и радостной встречей с мамой. И это послание тронуло шейха.

Спустя несколько дней Арчи принесли официальное письмо от правителя, которое он написал лично. Шейх отметил храбрость Арчи и пообещал исполнить его мечту. Вскоре Джессика смогла вернуться домой, и семья Фитцджонов стала местными знаменитостями.

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Теперь женщине придется провести на домашнем карантине 14 дней, но этот факт никого не смущает, ведь Арчи наконец-то будет с мамой, пишет Emirates News Agency.

Екатерина Гура

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