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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

На рынке бункеров в США произошел бум

Все дело в коронавирусе и недобросовестном маркетинге, считают эксперты.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 16.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 577 988+94 124
Скончалось308 899+5 074
Выздоровело1 653 196+43 721
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В 2020 году на фоне пандемии коронавируса жители США стали чаще покупать бункеры, сообщает The Verge.

Только в коммуне xPoint на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте покупают в среднем по бункеру в день. Одно такое жилище «на случай апокалипсиса» стоит около 35 тысяч долларов.

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У продающего бункеры бизнесмена Роберта Вичино есть и деревня бункеров в Европе. Здесь убежища рассчитаны на очень богатых клиентов. Цена одного бункера класса люкс достигает 8 млн долларов. Он оборудован сауной, бассейном и пуленепробиваемыми стенами.

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Бункеры на случай «третьей мировой» в Европе и США стали активно строить во времена «холодной войны». Но и в наше время некоторые бизнесмены и энтузиасты строят себе убежища на случай возможных или надуманных катастроф.

Несколько лет назад техасская компания Rising S заявила, что в течение нескольких месяцев после избрания Дональда Трампа президентом ее бизнес по продаже бункеров вырос на 500−700%. Как показывает статистика, рост спроса на бункеры в США наблюдается и после сезонных «разгулов» стихии — наводнений, торнадо и ураганов.

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Строительство бункеров на случай торнадо

Анна Лысенко

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