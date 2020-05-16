17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
На рынке бункеров в США произошел бум
Все дело в коронавирусе и недобросовестном маркетинге, считают эксперты.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса жители США стали чаще покупать бункеры, сообщает The Verge.
Только в коммуне xPoint на территории бывшей военной базы в Южной Дакоте покупают в среднем по бункеру в день. Одно такое жилище «на случай апокалипсиса» стоит около 35 тысяч долларов.
У продающего бункеры бизнесмена Роберта Вичино есть и деревня бункеров в Европе. Здесь убежища рассчитаны на очень богатых клиентов. Цена одного бункера класса люкс достигает 8 млн долларов. Он оборудован сауной, бассейном и пуленепробиваемыми стенами.
Бункеры на случай «третьей мировой» в Европе и США стали активно строить во времена «холодной войны». Но и в наше время некоторые бизнесмены и энтузиасты строят себе убежища на случай возможных или надуманных катастроф.
Несколько лет назад техасская компания Rising S заявила, что в течение нескольких месяцев после избрания Дональда Трампа президентом ее бизнес по продаже бункеров вырос на 500−700%. Как показывает статистика, рост спроса на бункеры в США наблюдается и после сезонных «разгулов» стихии — наводнений, торнадо и ураганов.
Анна Лысенко