14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянец создал карикатуры о коронавирусе и современной жизни
Искрометные рисунки о пороках общества.
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Искрометные рисунки о пороках общества.
Живущий в Мексике итальянский художник Марко Мелграти создал серию карикатур о проблемах современного общества.
Одни рисунки посвящены зависимости от гаджетов, другие — нечестным политикам, третьи — сложностям в отношениях. Мелграти остроумно обыгрывает штампы и виртуозно переосмысливает классические художественные образы.
Отдельная тема в его творчестве — коронавирус. Итальянец призывает не относиться легкомысленно к изоляции и оставаться дома.
Анна Лысенко