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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянец создал карикатуры о коронавирусе и современной жизни

Искрометные рисунки о пороках общества.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 656 639+92 353
Скончалось312 188+3 977
Выздоровело1 703 322+53 250
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Живущий в Мексике итальянский художник Марко Мелграти создал серию карикатур о проблемах современного общества.

Одни рисунки посвящены зависимости от гаджетов, другие — нечестным политикам, третьи — сложностям в отношениях. Мелграти остроумно обыгрывает штампы и виртуозно переосмысливает классические художественные образы.

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Отдельная тема в его творчестве — коронавирус. Итальянец призывает не относиться легкомысленно к изоляции и оставаться дома.

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Анна Лысенко

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