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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ирландии заметили «свадьбу» исполинских акул (видео)

Невероятное зрелище.

Жители города Килки на западе Ирландии заметили в воде группу из шести исполинских акул.

Рыбы неспешно плавали в заливе, словно в бассейне. Какое-то время они просто кружили на одном месте. По словам очевидцев, вода в заливе хорошо прогрелась, что и привлекло акул.

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Исполинские, или гигантские акулы — второй по величине вид рыб после китовой акулы. Они вырастают до 9 метров в длину и встречаются в умеренных водах всех океанов. Зиму гигантские акулы проводят в глубоких шельфовых водах, а с апреля по октябрь — в поверхностных у берегов.

Гигантские акулы иногда плавают друг за другом по кругу. Такое поведение связано с размножением, считают морские биологи.
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Несмотря на внушительные размеры, гигантские акулы для человека не опасны.

Анна Лысенко

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