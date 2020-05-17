15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ирландии заметили «свадьбу» исполинских акул (видео)
Невероятное зрелище.
Жители города Килки на западе Ирландии заметили в воде группу из шести исполинских акул.
Рыбы неспешно плавали в заливе, словно в бассейне.
Исполинские, или гигантские акулы — второй по величине вид рыб после китовой акулы. Они вырастают до 9 метров в длину и встречаются в умеренных водах всех океанов. Зиму гигантские акулы проводят в глубоких шельфовых водах, а с апреля по октябрь — в поверхностных у берегов.
Несмотря на внушительные размеры, гигантские акулы для человека не опасны.
Анна Лысенко