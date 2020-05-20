16:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
23-летний житель Новой Зеландии спас свою жизнь благодаря похудению
За 18 месяцев он избавился от 95 лишних килограммов.
23-летний продавец Жак Робинсон из новозеландского города Уоркворт в 2019 году весил 190 килограммов и практически был прикован к постели. Молодой человек всегда был склонен к полноте, но после окончания школы его вес вышел
В 2016 году его вес достиг 190 килограммов, а по дороге на работу в один из дней, он просто потерял сознание. После этого парень стал падать в обмороки и испытывать сильнейшие мигрени, а в 2018 году даже оказался прикованным к постели на несколько дней. Различные тесты и анализы не показали никаких критических заболеваний, но его здоровье ухудшалось на глазах. Робинсон был уверен, что не доживет до своего 30-летия и уже мысленно прощался с жизнью. Однако его лечащий врач убедил его в обратном. Он пояснил, что большинство проблем со здоровьем связаны с ожирением, а потому Жаку нужно срочно похудеть.
Молодой человек взял себя в руки и решил использовать свой последний шанс. Свою диету он сделал вегетарианской и практически сразу заметил улучшение самочувствия. Помимо этого, Жак начал ежедневно медленно ходить на беговой дорожке по часу, а спустя пару месяцев и вовсе записался в тренажерный зал.
Эти усилия показали довольно быстрый результат. За 18 месяцев Робинсон похудел в два раза и стал весить 95 килограммов. Доктор оказался прав — вместе с лишними килограммами ушли обмороки и практически прекратились головные боли, пишет Daily Mail.
Сейчас Жак занимается спортом шесть дней в неделю и чувствует себя абсолютно здоровым и счастливым. Кроме того, он так вдохновился собственными результатами, что решил помогать другим. Сейчас он учится на
Екатерина Гура