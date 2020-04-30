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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела на 58 килограммов, отказавшись от алкоголя

Сейчас ее трудно узнать на старых фото.

28-летняя Кэссиди Рикенс из американского штата Вайоминг сейчас популярный блогер. На ее Instagram, где она рассказывает о тренировках, питании и публикует мотивирующие фото, подписаны более 50 тысяч человек. Но всего 6 лет назад Кэссиди была абсолютно непохожей на себя.

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Она начала набирать вес в 2010 году, пристрастившись к алкогольным вечеринкам с фаст-фудом. Через пару лет она вышла замуж и в 2014 году родила свою первую дочь. Тогда ее вес достиг своего максимума в 117 килограммов.

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Пытаясь избавиться от многолетней депрессии, которую Кэссиди «лечила» алкоголем, девушка решила взять себя в руки. Она призналась, что после рождение дочери начала стесняться себя.

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Через две недели после родов Кэссиди решила, что пришло время раз и навсегда изменить свой образ жизни. Первое, что она сделала — отказалась от алкоголя, и это стало поворотным моментом. Научившись справляться со своими проблемами без помощи спиртного, девушка начала более осознанно относиться к еде. Кроме того, у нее появилось время для занятий спортом, и Кэссиди быстро втянулась, пишет Daily Mail.

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За шесть лет американка похудела на 58 килограммов, родила вторую дочь и полностью изменилась, как внешне, так и внутренне. Сейчас она признается, что еще никогда в жизни не чувствовала себя более красивой и счастливой.

Екатерина Гура

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