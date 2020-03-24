Обидный комментарий парня заставил британку похудеть на 33 килограмма

24-летнюю Лори Болл из Уэльса сейчас не узнают даже друзья, и это неудивительно. Всего полгода назад девушка весила 100 килограммов и выглядела абсолютно иначе.
Лори призналась, что лишний вес поначалу ее не очень беспокоил, но все изменил один случай. Девушка четыре года была одинока, а потом в соцсетях познакомилась с привлекательным парнем. Они сходили на свидание, которое прошло довольно удачно, а потому договорились встретиться снова в ее день рождения.
Однако за несколько часов до намеченной встречи молодой человек прислал ей сообщение, в котором сообщил, что не хочет ее видеть, так как она для него «слишком большая», пишет The Sun.
Именно это неожиданное сообщение заставило Лори изменить свою жизнь. По словам британки, она долго плакала, но затем решила действовать решительно. Лори пересмотрела свое питание и записалась в фитнес-клуб, куда начала ходить шесть раз в неделю. И результат такого упорства не заставил себя долго ждать.
За шесть месяцев Болл похудела на 33 килограмма и стала весить всего 67 кг. Но и на этом она останавливаться не планирует: девушка продолжает активные занятия спортом, без которых уже не представляет свою жизнь.
Всего за несколько месяцев Лори изменилась не только внешне, но и внутренне. По словам девушки, она стала уверенной в себе и абсолютно счастливой.
Забавно, но после такого впечатляющего преображения Лори написал тот самый парень, который ее и подтолкнул на перемены. Он начал следить за ней в соцсетях, писать комплименты и приглашать на свидания. Но, хотя Лори ему и благодарна за мотивацию, общаться с ним у нее нет никакого желания. Более того, похудение и внутренний настрой помогли британке встретить свою любовь — уже несколько месяцев она встречается с новым парнем.