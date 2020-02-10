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19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела на 55 кг после неловкого похода в кино

Во время сеанса под девушкой сломалось кресло.

26-летняя Кэтрин Хакнолл с самого детства была зависима от еды. Она ела так много, что уже к 16 годам весила 200 килограммов. Переехав от родителей, Кэтрин удалось похудеть, но ее вес долгие годы оставался на отметке 150−160 килограммов.

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Как рассказала Хакнолл журналистам Daily Mail, познакомившись со своим будущим мужем, она снова стала набирать вес — во время свиданий они ходили в закусочные и выискивали самые большие бургеры и разнообразные меню.

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Несмотря на дискомфорт и низкую самооценку, о похудении Кэтрин задумалась лишь после неприятного инцидента. В 2018 году вместе с мужем и друзьями девушка отправилась на сеанс в новый кинотеатр, но во время просмотра фильма под Кэтрин сломалось кресло. Ей стало так стыдно, что она решила кардинально поменять свою жизнь. Вместо операции по уменьшению желудка и строгих диет Кэтрин обратилась за помощью к профессиональному диетологу, которая помогла ей скорректировать режим питания и составить новое меню.

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Австралийка придерживалась плана здорового питания и уже через пару дней начала терять вес. Через несколько месяцев Кэтрин начала работать с личным тренером в тренажерном зале, который создавал для нее индивидуальные тренировки.

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За полтора года здорового питания и регулярных тренировок Кэтрин потеряла 55 килограммов и продолжает худеть дальше. Сейчас девушка ведет онлайн-дневник, где рассказывает о преимуществах правильного питания и натуральной диеты, а также делится своим опытом и советами.

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Екатерина Гура

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