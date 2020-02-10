19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка похудела на 55 кг после неловкого похода в кино
Во время сеанса под девушкой сломалось кресло.
26-летняя Кэтрин Хакнолл с самого детства была зависима от еды. Она ела так много, что уже к 16 годам весила 200 килограммов. Переехав от родителей, Кэтрин удалось похудеть, но ее вес долгие годы оставался на отметке 150−160 килограммов.
Как рассказала Хакнолл журналистам Daily Mail, познакомившись со своим будущим мужем, она снова стала набирать вес — во время свиданий они ходили в закусочные и выискивали самые большие бургеры и разнообразные меню.
Несмотря на дискомфорт и низкую самооценку, о похудении Кэтрин задумалась лишь после неприятного инцидента. В 2018 году вместе с мужем и друзьями девушка отправилась на сеанс в новый кинотеатр, но во время просмотра фильма под Кэтрин сломалось кресло. Ей стало так стыдно, что она решила кардинально поменять свою жизнь. Вместо операции по уменьшению желудка и строгих диет Кэтрин обратилась за помощью к профессиональному диетологу, которая помогла ей скорректировать режим питания и составить новое меню.
Австралийка придерживалась плана здорового питания и уже через пару дней начала терять вес. Через несколько месяцев Кэтрин начала работать с личным тренером в тренажерном зале, который создавал для нее индивидуальные тренировки.
За полтора года здорового питания и регулярных тренировок Кэтрин потеряла 55 килограммов и продолжает худеть дальше. Сейчас девушка ведет
Екатерина Гура