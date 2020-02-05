13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка похудела на 77 кг за год после расставания с бойфрендом
Он бросил ее
27-летняя Алида Дрейер из Сиднея некоторое время назад весила 145 килограммов. В возрасте 13 лет у нее был обнаружен СПКЯ (синдром поликистозных яичников), после чего она начала быстро прибавлять в весе. К 2016 году она весила уже более 140 килограммов, и врачи сообщили ей печальную новость — при таком весе и физической форме она не сможет завести ребенка.
Тогдашний бойфренд часто оскорблял ее
Отходя от токсичных отношений, австралийка решила, что настал момент кардинально поменять свою жизнь. Вместо фастфуда она начала готовить полезные блюда дома, а также занялась физическими упражнениями. В таком режиме ей за несколько месяцев удалось сбросить 40 килограммов, и еще 37 она потеряла после операции на желудке и после удаления лишней кожи, пишет The Sun.
В итоге за год Алида похудела на 77 килограммов и стала весить 68 килограммов. Сейчас она выглядит и чувствует себя великолепно и останавливаться на полученном результате не намерена.
Екатерина Гура