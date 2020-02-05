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13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела на 77 кг за год после расставания с бойфрендом

Он бросил ее из-за полноты и невозможности иметь детей.

27-летняя Алида Дрейер из Сиднея некоторое время назад весила 145 килограммов. В возрасте 13 лет у нее был обнаружен СПКЯ (синдром поликистозных яичников), после чего она начала быстро прибавлять в весе. К 2016 году она весила уже более 140 килограммов, и врачи сообщили ей печальную новость — при таком весе и физической форме она не сможет завести ребенка.

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Тогдашний бойфренд часто оскорблял ее из-за полноты, но после новости о невозможности иметь ребенка бросил Алиду.

Отходя от токсичных отношений, австралийка решила, что настал момент кардинально поменять свою жизнь. Вместо фастфуда она начала готовить полезные блюда дома, а также занялась физическими упражнениями. В таком режиме ей за несколько месяцев удалось сбросить 40 килограммов, и еще 37 она потеряла после операции на желудке и после удаления лишней кожи, пишет The Sun.

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В итоге за год Алида похудела на 77 килограммов и стала весить 68 килограммов. Сейчас она выглядит и чувствует себя великолепно и останавливаться на полученном результате не намерена.

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Екатерина Гура

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