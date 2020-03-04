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12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

73-летняя женщина похудела и попала на обложки журналов

Вдохновляющая история волшебного преображения.

Три года назад Джоан Макдональд из Онтарио в Канаде весила 91 килограмм. Лишний вес сказывался на здоровье пожилой женщины.

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Кроме гипертензии, у Джоан начались серьезные проблемы с суставами. Она не могла ходить по лестнице, а в какой-то момент даже пересела в инвалидное кресло. Врачи стали увеличивать дозы ее лекарств.

Осознав, что поглощает таблетки пригоршнями, Джоан взяла дело в свои руки. Она начала со здорового питания и реабилитационной гимнастики.

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Когда ее вес уменьшился, а суставы перестали болеть, женщина перешла к серьезным занятиям в спортзале.

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За несколько лет Джоан потеряла 23 лишних килограмма и приобрела чудесную физическую форму. Теперь ее снимки появляются на обложках фитнес-журналов, а блог канадки вдохновляет тысячи пожилых людей заняться своим здоровьем.

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Анна Лысенко

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