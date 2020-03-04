12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
73-летняя женщина похудела и попала на обложки журналов
Вдохновляющая история волшебного преображения.
Три года назад Джоан Макдональд из Онтарио в Канаде весила 91 килограмм. Лишний вес сказывался на здоровье пожилой женщины.
Осознав, что поглощает таблетки пригоршнями, Джоан взяла дело в свои руки. Она начала со здорового питания и реабилитационной гимнастики.
Когда ее вес уменьшился, а суставы перестали болеть, женщина перешла к серьезным занятиям в спортзале.
За несколько лет Джоан потеряла 23 лишних килограмма и приобрела чудесную физическую форму. Теперь ее снимки появляются на обложках
Анна Лысенко