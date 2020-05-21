11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дельфин стал приносить людям подарки в обмен на рыбу (фото)
Истосковался по общению.
Дельфин по кличке Мистик приплывает к пляжу австралийского городка
В своем клюве он приносит кораллы, камешки, ракушки и даже бутылки. Хитрое животное надеется выменять свои подношения на еду. И ему удается.
Дельфинов
Когда кафе закрылось на карантин, дельфины стали скучать по людям и угощению. Вот
Несколько дней назад кафе снова открылось для посетителей. Теперь у дельфина не будет недостатка во внимании и вкусной еде.
Анна Лысенко