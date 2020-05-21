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11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дельфин стал приносить людям подарки в обмен на рыбу (фото)

Истосковался по общению.

Дельфин по кличке Мистик приплывает к пляжу австралийского городка Тин-Кан-Бей с подарками.

В своем клюве он приносит кораллы, камешки, ракушки и даже бутылки. Хитрое животное надеется выменять свои подношения на еду. И ему удается.

Дельфинов Тин-Кан-Бей всегда подкармливали посетители местного кафе Barnacles Cafe & Dolphin Feeding. Жители города и туристы заходили сюда за чашкой кофе к 8 утра, покупали в кафе специально заготовленную рыбку и подходили к воде, где их уже ждали Мистик и его друзья.

Когда кафе закрылось на карантин, дельфины стали скучать по людям и угощению. Вот тут-то 29-летний Мистик и сообразил, как ему вернуть расположение «двуногих». Он стал буквально осыпать сотрудников Barnacles подарками.

Несколько дней назад кафе снова открылось для посетителей. Теперь у дельфина не будет недостатка во внимании и вкусной еде.

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Анна Лысенко

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