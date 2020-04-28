17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Калифорнии заметили «светящихся» дельфинов (видео)
Сказочное зрелище.
Патрик Койн из города
На самом деле светятся, конечно же, не животные, а сама вода. Завораживающее зрелище вызвано вспышкой численности морских динофлагеллят. Цветение воды этой весной небывалое, говорит калифорниец: сказалось отсутствие отдыхающих во время карантина.
«Прошлая ночь была одной из самых волшебных в моей жизни», — подписал он ролик.
Несколько месяцев назад Койн посмотрел документальный фильм об этом явлении и с тех пор мечтал увидеть его своими глазами. Когда друзья позвали Койна на ночную фотоохоту, он сомневался, что миссия увенчается успехом.
«На самом деле это было самое сложное видео, которое я
«Мы выжидали в течение нескольких часов. И уже в самом конце наконец появились два дельфина, и невероятное светящееся шоу началось», — рассказал Койн.
Анна Лысенко