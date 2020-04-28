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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Калифорнии заметили «светящихся» дельфинов (видео)

Сказочное зрелище.

Патрик Койн из города Ньюпорт-Бич в Калифорнии снял на видео дельфинов, «светящихся» голубым в темной воде.

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На самом деле светятся, конечно же, не животные, а сама вода. Завораживающее зрелище вызвано вспышкой численности морских динофлагеллят. Цветение воды этой весной небывалое, говорит калифорниец: сказалось отсутствие отдыхающих во время карантина.

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«Прошлая ночь была одной из самых волшебных в моей жизни», — подписал он ролик.

Несколько месяцев назад Койн посмотрел документальный фильм об этом явлении и с тех пор мечтал увидеть его своими глазами. Когда друзья позвали Койна на ночную фотоохоту, он сомневался, что миссия увенчается успехом.

«На самом деле это было самое сложное видео, которое я когда-либо снимал, по ряду причин», — поделился он. Во-первых, невозможно предсказать, в каком именно месте у побережья начнется биолюминесценция. Во-вторых, неизвестно, где именно дельфины будут плавать ночью, не говоря уже о том, что заметить их в темноте почти невозможно.

«Мы выжидали в течение нескольких часов. И уже в самом конце наконец появились два дельфина, и невероятное светящееся шоу началось», — рассказал Койн.

Анна Лысенко

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