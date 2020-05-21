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15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Насыщающий Андрей: пользователи соцсетей узнали, какие они «салаты»

Новый флешмоб от фанатов забавы «Какой вы диван».

Пользователи соцсетей пытаются узнать, какой они «салат».

Правила у этого карантинного развлечения просты: в поиск вместе с этим словом нужно вбить свое имя. Результаты бывают совершенно непредсказуемыми. Главное — не забыть ими поделиться.

«Суровый российский нейминг», — комментирует один из пользователей.

«Салатный» флешмоб в соцсетях проходит одновременно с «магазинным». Ведь и магазины в России тоже очень любят называть женскими и мужскими именами.

Это не первое подобное развлечение пользователей соцсетей в самоизоляции. Раньше наши соотечественники превращали себя в диваны.

Анна Лысенко

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