Насыщающий Андрей: пользователи соцсетей узнали, какие они «салаты»

Пользователи соцсетей пытаются узнать, какой они «салат».
Правила у этого карантинного развлечения просты: в поиск вместе с этим словом нужно вбить свое имя. Результаты бывают совершенно непредсказуемыми. Главное — не забыть ими поделиться.
«Суровый российский нейминг», — комментирует один из пользователей.
«Салатный» флешмоб в соцсетях проходит одновременно с «магазинным». Ведь и магазины в России тоже очень любят называть женскими и мужскими именами.
Это не первое подобное развлечение пользователей соцсетей в самоизоляции. Раньше наши соотечественники превращали себя в диваны.