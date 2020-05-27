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10:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

На австралийские пляжи вынесло десятки тысяч масок с корабля

Контейнеровоз потерял часть груза.

В Австралии на пляжи Сиднея и пригорода выносит десятки тысяч медицинских масок.

Это часть груза, потерянного кораблем APL England по пути из Китая в Мельбурн, сообщает Daily Mail. В 73 км от Сиднея контейнеровоз под флагом Сингапура попал в сильную качку и потерял около 40 контейнеров.

Большинство упало на глубину 2 км, несколько контейнеров вынесло на берег к северу от Сиднея. Контейнеровоз был вынужден развернуться и направиться в Брисбен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за происшествия местные власти закрыли несколько пляжей в пригороде Сиднея. Ожидается, что пляжи города тоже будут закрыты.

Австралийцев просят не трогать маски, которые буквально усыпали пляж. Некоторые из них до сих пор герметично запакованы. О скоплении мусора просят сообщать спасателям, которые занимаются расчисткой.

Операторы APL England уточнили, что 21 из 40 потерянных контейнеров был пуст. Другие не содержат опасных грузов. В них, кроме масок, находились бытовая техника и строительные материалы.

Анна Лысенко

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