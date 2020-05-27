17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полчища саранчи атаковали 23 страны (видео)
Нашествие насекомых называют самым крупным за четверть века.
Как минимум 23 страны в Азии и Африке страдают от небывалого нашествия саранчи.
В понедельник гигантские рои насекомых вторглись в индийский Джайпур. Местные специалисты утверждают, что это самая крупная атака саранчи в западной и центральной Индии за 27 лет.
Фермеры применяют инсектициды в попытке спасти хотя бы часть урожая. По словам местных властей, около 50 тысяч гектаров земли уже уничтожено. В Индию саранча прибыла из Пакистана. Пострадал и соседний Иран.
От саранчи пострадали и Эфиопия, Кения, Сомаля, Южный Судан, Танзания, Руанда, Уганда и другие страны Африки. Здесь ввели строгие ограничения в связи с COVID-19. Фермеры остаются в самоизоляции, и бороться с саранчой на полях некому.
Нашествие насекомых стало самым крупным за 25 лет. В будущем это грозит продовольственной безопасности региона: потеря урожая может привести к голоду.
По словам экспертов, небывалое размножение саранчи летом 2020 года угрожает и Центральной Азии. ООН уже пообещала помощь Киргизии — в республике ожидается массовое размножение саранчи на площади более чем 120 тысяч гектаров.
Анна Лысенко