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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полчища саранчи атаковали 23 страны (видео)

Нашествие насекомых называют самым крупным за четверть века.

Как минимум 23 страны в Азии и Африке страдают от небывалого нашествия саранчи.

В понедельник гигантские рои насекомых вторглись в индийский Джайпур. Местные специалисты утверждают, что это самая крупная атака саранчи в западной и центральной Индии за 27 лет.

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Фермеры применяют инсектициды в попытке спасти хотя бы часть урожая. По словам местных властей, около 50 тысяч гектаров земли уже уничтожено. В Индию саранча прибыла из Пакистана. Пострадал и соседний Иран.

От саранчи пострадали и Эфиопия, Кения, Сомаля, Южный Судан, Танзания, Руанда, Уганда и другие страны Африки. Здесь ввели строгие ограничения в связи с COVID-19. Фермеры остаются в самоизоляции, и бороться с саранчой на полях некому.

Нашествие насекомых стало самым крупным за 25 лет. В будущем это грозит продовольственной безопасности региона: потеря урожая может привести к голоду.

По словам экспертов, небывалое размножение саранчи летом 2020 года угрожает и Центральной Азии. ООН уже пообещала помощь Киргизии — в республике ожидается массовое размножение саранчи на площади более чем 120 тысяч гектаров.

Анна Лысенко

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