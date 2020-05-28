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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике нашли гигантское «кладбище» мамонтов

Возможно, животные погибли от рук первобытных охотников, застряв в местном болоте.

Источник: Instituto Nacional de Antropología e Historia

Во время строительства аэропорта недалеко от Мехико исследователи обнаружили останки около 60 мамонтов, сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH) в Мексике.

Кроме того, археологи нашли захоронения 15 человек доколумбовой эпохи.

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Оба открытия сделаны на территории, которая раньше использовалась военной авиабазой Санта-Люсия, примерно в 73 километрах к северу от Мехико. В октябре 2019 года здесь началось строительство нового международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса.

Мамонты обитали в Мексике во время последнего ледникового периода. В то время этот район находился на берегу озера Ксалтокан. Возможно, что эти неповоротливые животные застряли в болоте, и древние охотники этим воспользовались, говорит Педро Франсиско Санчес Нава, координатор по вопросам археологии в INAH.

Обнаруженные животные принадлежали к виду колумбийских мамонтов, которые обитали в Северной Америке и вымерли больше 10 тысяч лет назад. Высота в холке у взрослых самцов достигала 4 метров, а их вес составлял около 10 тонн. Группа специалистов планирует детально изучить останки мамонтов.

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Человеческие скелеты, вероятно, являются останками древних земледельцев, предполагают археологи. Они были похоронены с горшками, мисками и глиняными фигурками. Они жили в 750−950 годы нашей эры.

Анна Лысенко

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