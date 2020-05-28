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15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянские больницы «превратили» в аквариумы с рыбками (фото)

Это проект местного мастера граффити.

Художник Сильвио Ирилли хорошо известен в Италии «мультяшными» граффити на морскую тему. Его приглашают разрисовывать стены в развлекательных центрах, магазинах мороженого или обычных детских. Но во время пандемии о привычной работе пришлось забыть.

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Неунывающий Сильвио начал усиленно работать над своим проектом «Разрисованные больницы» (Ospedali Dipinti), который основал еще 7 лет назад. Он украшает итальянские больницы яркими рыбками, пингвинами, черепахами, айсбергами и дельфинами, чтобы поднять настроение пациентам и врачам.

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Жизнерадостные рисунки появились в детских и взрослых больницах в Бергамо, Риме, Турине, Милане и других городах.

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Анна Лысенко

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