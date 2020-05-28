15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянские больницы «превратили» в аквариумы с рыбками (фото)
Это проект местного мастера граффити.
Художник Сильвио Ирилли хорошо известен в Италии «мультяшными» граффити на морскую тему. Его приглашают разрисовывать стены в развлекательных центрах, магазинах мороженого или обычных детских. Но во время пандемии о привычной работе пришлось забыть.
Неунывающий Сильвио начал усиленно работать над своим проектом «Разрисованные больницы» (Ospedali Dipinti), который основал еще 7 лет назад. Он украшает итальянские больницы яркими рыбками, пингвинами, черепахами, айсбергами и дельфинами, чтобы поднять настроение пациентам и врачам.
Жизнерадостные рисунки появились в детских и взрослых больницах в Бергамо, Риме, Турине, Милане и других городах.
Анна Лысенко