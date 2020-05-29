15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец создал миниатюрный «ореховый бар» для белок (видео)
В нем есть барная стойка, табурет и даже свет.
35-летний Дэйв Роджерс из Пасадены, штат Мэриленд, решил порадовать белок в парке недалеко от своего дома, а заодно развлечь себя и свою семью. Он создал миниатюрный «ореховый бар», который доверху наполнил арахисом.
В специальном заведении для белок есть барная стойка, места для сидения и даже лампочки, которые светятся в ночное время.
Супруга Дэйва Анастасия сняла милое видео, как арахисом в «заведении» лакомятся первые посетители.
Екатерина Гура