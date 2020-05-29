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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец создал миниатюрный «ореховый бар» для белок (видео)

В нем есть барная стойка, табурет и даже свет.

35-летний Дэйв Роджерс из Пасадены, штат Мэриленд, решил порадовать белок в парке недалеко от своего дома, а заодно развлечь себя и свою семью. Он создал миниатюрный «ореховый бар», который доверху наполнил арахисом.

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В специальном заведении для белок есть барная стойка, места для сидения и даже лампочки, которые светятся в ночное время.

Супруга Дэйва Анастасия сняла милое видео, как арахисом в «заведении» лакомятся первые посетители.

Екатерина Гура

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