16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитости проверили, на каких животных похожи (фото)
Милые звери.
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Милые звери.
Скучая в самоизоляции, российские знаменитости вспомнили о приложении Gradient. Не так давно оно «узнавало» национальность пользователей и то, на какую знаменитость похож человек. Теперь разработчики научили Gradient определять сходство людей с животными.
Приложение уверено, что Михаил Галустян больше всего напоминает грозного пса, Наталья Рудова — лису, Анастасия Решетова — пантеру, Анна Седокова — тигра, а Ксения Бородина — одновременно красную панду, кошку и квокку.
Анна Лысенко