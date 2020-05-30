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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитости проверили, на каких животных похожи (фото)

Милые звери.

Скучая в самоизоляции, российские знаменитости вспомнили о приложении Gradient. Не так давно оно «узнавало» национальность пользователей и то, на какую знаменитость похож человек. Теперь разработчики научили Gradient определять сходство людей с животными.

Приложение уверено, что Михаил Галустян больше всего напоминает грозного пса, Наталья Рудова — лису, Анастасия Решетова — пантеру, Анна Седокова — тигра, а Ксения Бородина — одновременно красную панду, кошку и квокку.

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Михаил Галустян
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Анастасия Решетова
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Анна Седокова
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Наталья Рудова
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Ксения Бородина

Анна Лысенко

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