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20:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 30 мая

Вторая волна COVID-19 может наложиться на сезонный грипп, китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса, а в России разработали вакцину, которую можно будет закапать в нос.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 555+181
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело167 469+8 212
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано5 991 102+119 755
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось366 875+4 321
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 530 050+66 718
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
17.0530.05
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Спасатель на пляже Фреджене, недалеко от Рима | Источник: AFP 2020

Темпы прироста случаев COVID-19 в России снизились

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8952 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%.

Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших после США и Бразилии.

Вторая волна COVID-19 может наложиться на сезонный грипп

Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

О том, что вторая волна коронавируса возможна осенью, говорил и президент Владимир Путин. В качестве возможного периода он называл конец октября — начало ноября.

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Исследователи протестировали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, которые считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания. Таким образом, первый случай заражения человека коронавирусом произошел, скорее всего, не на рынке, а где-то еще.

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Специалисты также доказали, что 13 первоначальных случаев заражения вирусом в Китае никак не связаны с рынком.

В России разработали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос

Новая вакцина — разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В данный момент запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препарата в части эффективности и безвредности.

Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

У половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом изменения в легких проходят через три недели. Вероятность наступления тяжелых последствий заражения раскрыл главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так

По итогам года мировая экономика упадет на 3 процента, считают экономисты Международного валютного фонда (МВФ), а разразившийся в мире кризис станет самым глубоким со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Раньше идея бесплатной раздачи денег казалась реальной только в «тучные времена» и только в богатых странах. Но теперь государства по всему миру доказывают, что такое решение может стать спасательным кругом, который поможет миру выплыть из самого тяжелого кризиса за десятилетия.

Индуистский священник вместе с волонтерами раздает продовольственные товары нуждающимся. Город Амритсар, Индия | Источник: AFP 2020

Франция сожгла 1,6 миллиарда масок в преддверии эпидемии коронавируса

В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2. Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.

Люди — это новая нефть

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В апреле число безработных в России увеличилось на 800 тысяч человек, до 4,8 миллиона, отчитался Росстат. Уровень безработицы вырос до максимума за четыре года — до 5,8%. Рост уровня безработицы — одно из самых опасный состояний экономики, которое не выгодно никому.

Торговые центры готовятся к открытию

С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины. Всего около 50 тыс. предприятий. Многие из них расположены в торговых центрах. Для безопасности посетителей владельцы магазинов должны обеспечить социальную дистанцию и проводить постоянную дезинфекцию. Покупатели и персонал также должны носить маски и перчатки. Кинотеатры, салоны красоты и детские игровые комнаты внутри торговых центров останутся закрытыми.

Стресс и депрессия: как COVID-19 повлиял на подготовку к ЕГЭ

Пандемия коронавируса значительно осложнила сдачу ЕГЭ в 2020 году: дата экзамена несколько раз переносилась, а формат его проведения не ясен до сих пор. На фоне этого школьники находятся в постоянном невротическом стрессе, который, считают психологи, может привести к тяжелым последствиям.

Посетители в защитных масках ходят в торговом центре в Киеве через несколько часов после того, как его двери открылись для публики впервые за два с половиной месяца | Источник: AFP 2020

Смертельный грипп

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Эпидемия «испанки», бушевавшая в мире в начале ХХ века, — одна из самых масштабных в истории человечества. Испанским гриппом заразились 30 процентов всего населения Земли на тот момент. Умерли — по разным данным — от 50 до 100 млн человек. Откуда взялся смертоносный вирус? И возможно ли возникновение подобной пандемии сегодня?

Таша Строгая: «Все мои желания так или иначе связаны с людьми»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Телеведущая, дизайнер и основатель «Школы Красоты и Стиля» Таша Строгая проводит самоизоляцию вместе с мужем и детьми. Без привычных радостей и активностей телеведущая страдает, но старается не унывать.

5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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