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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец проиграл битву с телефоном и породил новый тренд

Теперь пользователи соцсетей печатают на масках свое лицо.

Американский режиссер и продюсер Кристофер Миллер напечатал на маске изображение собственного улыбающегося рта. Так он надеялся обмануть Face ID в своем телефоне.

Первая версия маски выглядела довольно странно. В ней подбородок Миллера стал выглядеть гротескно большим, как у некоторых мультперсонажей.

Тогда режиссер напечатал новый вариант, который выглядел уже получше. Но разблокировать телефон, не снимая маску, ему так и не удалось.

Миллер признал поражение и написал об этом в соцсетях. Пост вызвал мгновенную реакцию. Многие пользователи пришли в недоумение, почему они раньше не догадались напечатать на маске свое собственное лицо.

Впрочем, некоторые подписчики отметили, что Миллеру не первому пришла в голову такая идея. Они похвалились своими масками с лицами.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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