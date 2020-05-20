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18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создала «магическую» маску для лица по мотивам Гарри Поттера

Выглядит это волшебно.

РоссияМир
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Художница Стефани Хук из Колорадо создала «волшебную» маску для лица. Изначально она выглядит просто черной, но при дыхании, на ней «магическим» образом начинает проявляться рисунок — Карта мародеров из «Гарри Поттера» — волшебная карта Хогвартса и ближайших окрестностей, на которой видно местоположение и перемещение любого человека.

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Свою дизайнерскую разработку Хук продемонстрировала в ролике на TikTok, откуда видео разлетелось по другим соцсетям. Девушка отметила, что хотела «привнести немного магии» в современную действительность, пишет Insider.

Стефани обычно делает игрушки и различные аксессуары под брендом CPEX (Colorado Pony Express), но в последнее время она также начала шить маски для лица. Девушка уточняет, что у этих масок нет медицинской лицензии, но они созданы в соответствии с инструкцией Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Художница рассказала, что на изготовление одной маски у нее уходит до 17 часов, а в качестве материала она использует лицензированную хлопчатобумажную ткань и меняющий цвет пигмент.

Екатерина Гура

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