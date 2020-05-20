18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создала «магическую» маску для лица по мотивам Гарри Поттера
Выглядит это волшебно.
Художница Стефани Хук из Колорадо создала «волшебную» маску для лица. Изначально она выглядит просто черной, но при дыхании, на ней «магическим» образом начинает проявляться рисунок — Карта мародеров из «Гарри Поттера» — волшебная карта Хогвартса и ближайших окрестностей, на которой видно местоположение и перемещение любого человека.
Свою дизайнерскую разработку Хук продемонстрировала в ролике на TikTok, откуда видео разлетелось по другим соцсетям. Девушка отметила, что хотела «привнести немного магии» в современную действительность, пишет Insider.
Стефани обычно делает игрушки и различные аксессуары под брендом CPEX (Colorado Pony Express), но в последнее время она также начала шить маски для лица. Девушка уточняет, что у этих масок нет медицинской лицензии, но они созданы в соответствии с инструкцией Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Художница рассказала, что на изготовление одной маски у нее уходит до 17 часов, а в качестве материала она использует лицензированную хлопчатобумажную ткань и меняющий цвет пигмент.
Екатерина Гура