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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таиланде создали фантастические обложки книг о Гарри Поттере

Рассматривать их можно очень долго

Таиландское книжное издательство в честь 20-летия появления первой книги о Гарри Поттере в стране выпустило юбилейную серию книг о юном маге. Все семь книг получили новые удивительные обложки, нарисованные местным художником.

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Они настолько необычные, что рассматривать все детали иллюстрации можно очень долго. Неудивительно, что на книги обратили внимание пользователи соцсетей. После того, как фото с новыми юбилейными обложками стали вирусными, поклонники истории о Гарри Поттере и коллекционеры стали буквально охотиться за тайским изданием книг.

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Екатерина Гура

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