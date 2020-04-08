18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде создали фантастические обложки книг о Гарри Поттере
Рассматривать их можно очень долго
Таиландское книжное издательство в честь 20-летия появления первой книги о Гарри Поттере в стране выпустило юбилейную серию книг о юном маге. Все семь книг получили новые удивительные обложки, нарисованные местным художником.
Они настолько необычные, что рассматривать все детали иллюстрации можно очень долго. Неудивительно, что на книги обратили внимание пользователи соцсетей. После того, как фото с новыми юбилейными обложками стали вирусными, поклонники истории о Гарри Поттере и коллекционеры стали буквально охотиться за тайским изданием книг.
Екатерина Гура