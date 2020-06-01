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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швеции продают деревню за 6,6 миллионов евро

Купить ее может любой желающий.

Деревня Sätra brunn, расположенная на окраине Стокгольма и известная своим целебным источником, выставлена на торги.

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Территория Sätra brunn оформлена как компания с ограниченной ответственностью, поэтому купить ее могут в том числе и иностранцы. 24 гектара деревни (вместе с жилыми домами, церковью, больницей и спа-центром) и 34 гектара неосвоенных земель можно приобрести за 6,6 миллионов евро.

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Деревня Sätra brunn появилась в 1700 году, когда врач Самуэль Скрагге нашел здесь водный источник. Он купил эти земли, построил колодец, дома вокруг, больницу и церковь. В 1940-х годах деревню выкупил сначала местный епископ, затем Стокгольмский университет, а затем группа предпринимателей, устроивших в Sätra brunn спа-курорт.

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Сейчас деревня снова меняет своего владельца. Кстати, она входит в семерку мест с самой чистой родниковой водой Швеции, сообщает Businessinsider.

Екатерина Гура

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