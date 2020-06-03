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13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Воры нашли туннель и опустошили винный магазин

Заведение только закупило товар перед открытием.

Источник: AP 2020

Трое мужчин ограбили винный магазин в Южной Африке на 18 тысяч долларов, проникнув в заведение по подземному туннелю.

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Инцидент произошел как раз перед открытием магазина после карантина, когда владельцы привезли новую партию товаров, сообщает Fox News.

По данным местных СМИ, воры обнаружили под магазином систему ливневых туннелей. Они пробили бетонный пол магазина и вынесли напитки тем же путем, каким пришли. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция считает, что воров следует искать среди клиентов магазина, ведь они хорошо ориентировались в помещении.

Подобные ограбления происходят не впервые. Недавно в американском городе Рочестер 20 человек пробрались в винный магазин через окна и вынесли алкоголь на 20 тысяч долларов.

Анна Лысенко

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