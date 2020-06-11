В Швейцарии создали прозрачную медицинскую маску

Специалисты из федеральной лаборатории материаловедения и технологий Швейцарии разработали и запатентовали абсолютно новые прозрачные медицинские маски под названием HelloMasks.
Они созданы из органической биомассы — ультратонких нитей полимерных волокон. Такие маски по своим свойствам не уступают традиционным, но имеют большой плюс — прозрачность. Ученые отмечают, что их изделие будет очень кстати в больницах, так как поможет установить более доверительную связь между пациентом и врачом, чье лицо больше не будет скрывать пугающая обычная маска. Кроме того, это поможет людям с нарушением слуха, так как теперь они смогут различать мимику и движения губ медиков, пишет Gizmodo.
Сообщается, что в больницы новые маски начнут поставлять со следующего года.