Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июняОсвящение Исаакиевского собора, награждение The Beatles и другие события этого дня
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
16Беспорядки в США
15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швейцарии создали прозрачную медицинскую маску

Она не скрывает лицо, и в ней легко дышать.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 11.06
Инфицировано502 436+8 779
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
29.0511.06
Скончалось6 532+174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
29.0511.06
Выздоровело261 150+8 367
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
29.0511.06
Инфицировано7 403 713+133 817
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
29.0511.06
Скончалось417 174+5 221
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
29.0511.06
Выздоровело3 484 672+87 399
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
29.0511.06
Идёт загрузка

Специалисты из федеральной лаборатории материаловедения и технологий Швейцарии разработали и запатентовали абсолютно новые прозрачные медицинские маски под названием HelloMasks.

Они созданы из органической биомассы — ультратонких нитей полимерных волокон. Такие маски по своим свойствам не уступают традиционным, но имеют большой плюс — прозрачность. Ученые отмечают, что их изделие будет очень кстати в больницах, так как поможет установить более доверительную связь между пациентом и врачом, чье лицо больше не будет скрывать пугающая обычная маска. Кроме того, это поможет людям с нарушением слуха, так как теперь они смогут различать мимику и движения губ медиков, пишет Gizmodo.

Сообщается, что в больницы новые маски начнут поставлять со следующего года.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Кремле не считают статистику смертей от COVID-19 странной
Джоан Роулинг рассказала о домогательствах
Песков ответил на план «самых жестких» санкций США против России
Росгвардия уволила угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
В Крыму обнаружили новые ходы и ярусы в пещере «Таврида»
В Сети выбрали самые красивые фото года
Маск прокомментировал слова Рогозина о бесценной помощи России
Здоровье
Женщина сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно Ее упомянули в Книге рекордов Гиннеса.
Hi-Tech
Лучшие работы фотографов всего мира Самые опытные фотографы со всей планеты показали наиболее достойные снимки
Горячие темы на Авто
что за тренд? 249
Откупится? 243
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием. 240
Привет полуночники !!! 187
Кино
Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра» В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
Новости партнеров
Разбираемся в сути социальных поправок в Конституцию: они – для всех
"Ваня, все. Это конец". Слова Ефремова другу после аварии
Доступно – это везде
Как Конституция сохранит бюджетную систему здравоохранения в России?
Дети
Сын Певцова и Дроздовой вырос копией актрисы В сети восхитились красотой мальчика
Леди
Дети звезд, которые недавно кардинально поменяли имидж Они похудели, сменили прически и избавились от лишних татуировок.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Почему депутат-коммунист стал позором всего города
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь