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19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из Германии показала реальность снимков из соцсетей

Не стоит верить фото из Instagram.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Блогер из Германии по имени Джеральдина Уэст прославилась в соцсетях благодаря своему чувству юмора. Девушка специализируется на «правдивых» снимках из соцсетей, показывая, насколько реальность отличается от того, что все видят в Instagram.

На ее «честных» снимках с легкостью можно узнать знакомые жизненные ситуации, например, переполненные толпами туристов достопримечательности, осеннюю прогулку с дождем и грязью или пляжный отдых с кучей сумок и не на каблуках.

Екатерина Гура

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