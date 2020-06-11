19:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из Германии показала реальность снимков из соцсетей
Не стоит верить фото из Instagram.
Блогер из Германии по имени Джеральдина Уэст прославилась в соцсетях благодаря своему чувству юмора. Девушка специализируется на «правдивых» снимках из соцсетей, показывая, насколько реальность отличается от того, что все видят в Instagram.
На ее «честных» снимках с легкостью можно узнать знакомые жизненные ситуации, например, переполненные толпами туристов достопримечательности, осеннюю прогулку с дождем и грязью или пляжный отдых с кучей сумок и не на каблуках.
Екатерина Гура