10:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети выбрали самые красивые фото года
В списке финалистов — три россиянина.
Завораживающий подводный автопортрет испанского фотографа Виктора де Вальеса, снятый на Менорке, победил в конкурсе #Beauty2020 от Agora.
«Я воспользовался карантином, чтобы узнать, как я могу улучшить свои подводные фотографии, от фокусировки до экспозиции при слабом освещении. Я сделал это фото в первый же день, когда нам снова разрешили покинуть наши дома, и я смог применить на практике то, что узнал во время изоляции», — рассказал фотограф.
«На своих фотографиях я обычно стараюсь передать красоту подводного мира, особенно в пещерах, пытаясь уловить весь динамический диапазон сцены и цвета. Пещеры обычно представляют собой довольно темные и неисследованные места, но все меняется, когда сквозь них проходит луч света», — добавил де Вальес, который получит приз в тысячу долларов.
Agora опубликовала также топ-50 фотографий конкурса. В список финалистов попали снимки трех российских фотографов — @panvelvet, @artempikalov и @poletaev.photo.
Agora — мобильное приложение, в котором профессиональные фотографы и любители делятся снимками и принимают участие в конкурсах.
Анна Лысенко