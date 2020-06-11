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10:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети выбрали самые красивые фото года

В списке финалистов — три россиянина.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Завораживающий подводный автопортрет испанского фотографа Виктора де Вальеса, снятый на Менорке, победил в конкурсе #Beauty2020 от Agora.

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«Я воспользовался карантином, чтобы узнать, как я могу улучшить свои подводные фотографии, от фокусировки до экспозиции при слабом освещении. Я сделал это фото в первый же день, когда нам снова разрешили покинуть наши дома, и я смог применить на практике то, что узнал во время изоляции», — рассказал фотограф.

«На своих фотографиях я обычно стараюсь передать красоту подводного мира, особенно в пещерах, пытаясь уловить весь динамический диапазон сцены и цвета. Пещеры обычно представляют собой довольно темные и неисследованные места, но все меняется, когда сквозь них проходит луч света», — добавил де Вальес, который получит приз в тысячу долларов.

Agora опубликовала также топ-50 фотографий конкурса. В список финалистов попали снимки трех российских фотографов — @panvelvet, @artempikalov и @poletaev.photo.

Agora — мобильное приложение, в котором профессиональные фотографы и любители делятся снимками и принимают участие в конкурсах.

Анна Лысенко

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