18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский фотограф и биолог снимает под водой крохотных «инопланетян» (фото)
Глядя на эти фото, сложно поверить, что все эти существа действительно существуют.
Морской биолог и подводный фотограф Александр Семенов прославился на весь мир благодаря своим невероятным макроснимкам, показывающим самых необычных и крохотных существ, живущих в глубинах морей и океанов.
В рамках своего
Исследователи говорят, что изучать некоторых существ в лабораториях или в аквариуме невозможно, потому что их тела могут распадаться даже от одного человеческого прикосновения. А потому их фотографируют и исследуют в их естественной среде обитания.
Для подводной фотосъемки участники экспедиции используют инновационное оборудование и даже специального робота.
Фото морских существ Александр публикует в соцсетях. И, глядя на эти снимки, с трудом вериться, что эти животные настоящие — они больше напоминают выдуманных монстров или инопланетян.
Екатерина Гура