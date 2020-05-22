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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский фотограф и биолог снимает под водой крохотных «инопланетян» (фото)

Глядя на эти фото, сложно поверить, что все эти существа действительно существуют.

Морской биолог и подводный фотограф Александр Семенов прославился на весь мир благодаря своим невероятным макроснимкам, показывающим самых необычных и крохотных существ, живущих в глубинах морей и океанов.

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В рамках своего проекта-экспедиции Aquatilis Александр вместе с единомышленниками путешествует по миру, изучая морскую жизнь в разных уголках Земли.

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Исследователи говорят, что изучать некоторых существ в лабораториях или в аквариуме невозможно, потому что их тела могут распадаться даже от одного человеческого прикосновения. А потому их фотографируют и исследуют в их естественной среде обитания.

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Для подводной фотосъемки участники экспедиции используют инновационное оборудование и даже специального робота.

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Фото морских существ Александр публикует в соцсетях. И, глядя на эти снимки, с трудом вериться, что эти животные настоящие — они больше напоминают выдуманных монстров или инопланетян.

Екатерина Гура

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