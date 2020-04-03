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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки воды со всего мира

Среди финалистов — фотографы из России

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Определились финалисты и победитель международного фотоконкурса Agora #Water2020. В конкурсе, который стартовал 28 февраля, приняли участие более 8700 снимков со всего мира. В конце марта в ходе пяти туров голосования были определены 50 финалистов.

Победителем конкурса со снимком «Жаждущие муравьи» стала фотограф-любитель из Филиппин Анализа Даран Де Гузман, которая делает детальные снимки насекомых с помощью своего смартфона и макрообъектива. Она получила денежный приз в размере 1 тысячи долларов.

Среди финалистов конкурса на лучший снимок воды также есть трое россиян: Алексей Никитин с фото «Открытый бассейн», Виталий «PANVELVET» с фото «Пагода на пляже» и Руслан Атаев со снимком «Город воды».

Екатерина Гура

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