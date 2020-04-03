14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
Среди финалистов — фотографы из России
Определились финалисты и победитель международного фотоконкурса Agora #Water2020. В конкурсе, который стартовал 28 февраля, приняли участие более 8700 снимков со всего мира. В конце марта в ходе пяти туров голосования были определены 50 финалистов.
Победителем конкурса со снимком «Жаждущие муравьи» стала
Среди финалистов конкурса на лучший снимок воды также есть трое россиян: Алексей Никитин с фото «Открытый бассейн», Виталий «PANVELVET» с фото «Пагода на пляже» и Руслан Атаев со снимком «Город воды».
Екатерина Гура