16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Показаны лучшие черно-белые фотографии года
От природы до глубоких портретов.
Объявлены финалисты международного конкурса от Agora #BlackandWhite2020. В конкурсе, который стартовал 24 января, приняли участие более 10 тысяч фотографов со всего мира.
В финал попали 50 лучших снимков, которые отобрали члены экспертного жюри. Лучшего из лучших, как и прежде, будут выбирать пользователи. Автор самого эффектного снимка получит денежный приз в размере 1 тысячи долларов.
Екатерина Гура