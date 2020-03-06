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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Показаны лучшие черно-белые фотографии года

От природы до глубоких портретов.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Объявлены финалисты международного конкурса от Agora #BlackandWhite2020. В конкурсе, который стартовал 24 января, приняли участие более 10 тысяч фотографов со всего мира.

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В финал попали 50 лучших снимков, которые отобрали члены экспертного жюри. Лучшего из лучших, как и прежде, будут выбирать пользователи. Автор самого эффектного снимка получит денежный приз в размере 1 тысячи долларов.

Екатерина Гура

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