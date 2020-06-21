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День в истории: 21 июня
Самый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя.
На 21 июня приходится День летнего солнцестояния, когда Земля практически полностью обращена Северным полушарием к Солнцу.
Ежегодно 21 июня в мире отмечается Международный день йоги, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. С инициативой учреждения такого дня выступил
473 года назад, в 1547 году, в Москве вспыхнул сильный пожар, в результате которого погибли более 2,5 тысяч человек. По легенде, бедствие предсказал святой Василий Блаженный, который накануне пожара пришел в Воздвиженский монастырь и там долго молился. Считается, что именно на том самом месте и вспыхнул огонь на следующий день.
Кроме того, появились первые ручные насосы для тушения пожаров.
21 июня 1893 года на Всемирной выставке в Чикаго молодым инженером из Иллинойса Джорджем Феррис было представлено первое в мире колесо обозрения, также известное, как «Чертово колесо». Диаметр колеса составлял 75 метров, а масса около 2 тысяч тонн. В колесе Ферриса было 36 кабинок, в которых могли разместиться по 60 человек (20 сидячих мест и 40 стоячих). За один круг, который по времени длился около 20 минут, на аттракционе могли прокатиться 2160 пассажиров.
Несмотря на то, что самые первые машины «на заказ» работали в столице еще с 1907 года, официальной датой открытия регулярного таксомоторного движения принято считать 21 июня 1925 года. Первыми такси в Москве были 16 автомобилей «Рено», а позже ряды таксопарка пополнили «Форды» и «Фиаты». С развитием автомобильной промышленности в России, иномарки заменили отечественными моделями — «ГАЗ-А» и «M-1».
21 июня 1948 года произошло поистине революционное событие для музыкальной индустрии. Фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила первые виниловые пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Они пришли на смену тяжелым и хрупким дискам, которые вмещали лишь по одной песне на каждой стороне.
21 июня 1962 года родился легендарный советский
С 1981 по 1990 год музыканты записали девять альбомов. За это время Цой также успел сняться в фильмах, в том числе в нашумевших «Асса» и «Игла». 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет Виктор Цой погиб в автокатастрофе на трассе под Ригой. Сейчас там установлен памятник.