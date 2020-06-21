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00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 июня

Самый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя.

Источник: NASA

День летнего солнцестояния

На 21 июня приходится День летнего солнцестояния, когда Земля практически полностью обращена Северным полушарием к Солнцу. Из-за этого максимально увеличивается продолжительность светового дня — она составляет около 17 часов. 21 июня не только является самым длинным днем в году, но и считается началом лета. С давних времен народы разных стран наделяли этот день магическим смыслом и проводили специальные обряды и празднования. Например, на Руси до принятия григорианского календаря 21 июня отмечали день Ивана Купала.

Международный день йоги

Ежегодно 21 июня в мире отмечается Международный день йоги, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. С инициативой учреждения такого дня выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди, он же и предложил для этого дату, совпадающую с Днем летнего солнцестояния, что для индусов имеет символическое значение. Учреждая праздник, представители ООН подчеркнули, что йога помогает преодолевать стресс, снижает уровень агрессии и воспитывает взаимоуважение, что ведет к становлению мира на планете.

Большой московский пожар

473 года назад, в 1547 году, в Москве вспыхнул сильный пожар, в результате которого погибли более 2,5 тысяч человек. По легенде, бедствие предсказал святой Василий Блаженный, который накануне пожара пришел в Воздвиженский монастырь и там долго молился. Считается, что именно на том самом месте и вспыхнул огонь на следующий день.

Из-за огня сильно пострадали Кремль, Китай-город и большая часть посада. Помимо огромного числа погибших, тысячи людей остались без крова.

После трагедии царь Иван IV издал закон, обязывающий московских жителей иметь во дворах и на крышах домов бочки с водой.

Кроме того, появились первые ручные насосы для тушения пожаров.

Первое в истории колесо обозрения

21 июня 1893 года на Всемирной выставке в Чикаго молодым инженером из Иллинойса Джорджем Феррис было представлено первое в мире колесо обозрения, также известное, как «Чертово колесо». Диаметр колеса составлял 75 метров, а масса около 2 тысяч тонн. В колесе Ферриса было 36 кабинок, в которых могли разместиться по 60 человек (20 сидячих мест и 40 стоячих). За один круг, который по времени длился около 20 минут, на аттракционе могли прокатиться 2160 пассажиров.

Первое постоянное такси в Москве

Несмотря на то, что самые первые машины «на заказ» работали в столице еще с 1907 года, официальной датой открытия регулярного таксомоторного движения принято считать 21 июня 1925 года. Первыми такси в Москве были 16 автомобилей «Рено», а позже ряды таксопарка пополнили «Форды» и «Фиаты». С развитием автомобильной промышленности в России, иномарки заменили отечественными моделями — «ГАЗ-А» и «M-1».

Появление виниловых пластинок

21 июня 1948 года произошло поистине революционное событие для музыкальной индустрии. Фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила первые виниловые пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Они пришли на смену тяжелым и хрупким дискам, которые вмещали лишь по одной песне на каждой стороне.

Источник: РИА "Новости"

Родился Виктор Цой

21 июня 1962 года родился легендарный советский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, актер, основатель и солист культовой группы «Кино» Виктор Цой. Музыкальная карьера Цоя началась летом 1981 года, когда вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским они создали группу «Гарин и гиперболоиды».

После того, как последнего осенью призвали в армию, группа была переименована в «Кино» и в нее пришел Юрий Каспарян.

С 1981 по 1990 год музыканты записали девять альбомов. За это время Цой также успел сняться в фильмах, в том числе в нашумевших «Асса» и «Игла». 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет Виктор Цой погиб в автокатастрофе на трассе под Ригой. Сейчас там установлен памятник.

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