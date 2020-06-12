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13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Словении показали трех детенышей белых «драконов» (фото, видео)

Посетителям знаменитых карстовых пещер Постойнска-Яма в Словении впервые разрешили посмотреть на трех детенышей европейского протея, которого еще называют белым драконом или человеческой рыбкой.

Эти редчайшие амфибии обитают только в подземных озерах и реках на западе Балканского полуострова. Они слепы, потому что всю жизнь проводят в полной темноте. Ранее протеев массово вылавливали для продажи в зоопарки и туристам. Их численность резко упала. В настоящее время вид взят под охрану.

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Протеи могут жить до ста лет, при этом размножаются только раз в десятилетие. Специалисты парка Постойнска-Яма пытаются разводить их в аквариумах, но это длительный процесс, который не всегда увенчивается успехом.

В 2016 году из 60 яиц здесь появился только 21 протей. Теперь, спустя три года пристальных наблюдений в лаборатории, трех из них представили публике.

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Маленьких «драконов» разрешат посещать только 30 туристам в день, уточняет AFP. Сами пещеры посещает до 700 тысяч человек в год.

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Взрослая самка протея
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Постойнска-Яма

Анна Лысенко

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