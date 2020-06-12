13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Словении показали трех детенышей белых «драконов» (фото, видео)
Посетителям знаменитых карстовых пещер
Эти редчайшие амфибии обитают только в подземных озерах и реках на западе Балканского полуострова. Они слепы, потому что всю жизнь проводят в полной темноте. Ранее протеев массово вылавливали для продажи в зоопарки и туристам. Их численность резко упала. В настоящее время вид взят под охрану.
Протеи могут жить до ста лет, при этом размножаются только раз в десятилетие. Специалисты парка
В 2016 году из 60 яиц здесь появился только 21 протей. Теперь, спустя три года пристальных наблюдений в лаборатории, трех из них представили публике.
Маленьких «драконов» разрешат посещать только 30 туристам в день, уточняет AFP. Сами пещеры посещает до 700 тысяч человек в год.
Анна Лысенко