16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние крокодилы ходили на двух лапах
Сделано неожиданное открытие благодаря окаменелым следам из Южной Кореи.
Некоторые виды древних крокодилов ходили на двух лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров, установила международная команда ученых.
Подтверждающие это окаменелые следы длиной около 24 сантиметров и возрастом 110−120 миллионов лет были обнаружены на территории Южной Кореи, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Сперва ученые подумали, что следы принадлежат птерозаврам. Но изучив отпечатки детально, они заметили, что существа, оставившие около 100 следов, при ходьбе ступали не на носок, как динозавры и птерозавры, а на пятку, как люди или современные крокодилы.
Анна Лысенко