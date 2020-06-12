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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние крокодилы ходили на двух лапах

Сделано неожиданное открытие благодаря окаменелым следам из Южной Кореи.

Источник: Seul Mi Bae

Некоторые виды древних крокодилов ходили на двух лапах, как динозавры, и имели длину более трех метров, установила международная команда ученых.

Подтверждающие это окаменелые следы длиной около 24 сантиметров и возрастом 110−120 миллионов лет были обнаружены на территории Южной Кореи, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Сперва ученые подумали, что следы принадлежат птерозаврам. Но изучив отпечатки детально, они заметили, что существа, оставившие около 100 следов, при ходьбе ступали не на носок, как динозавры и птерозавры, а на пятку, как люди или современные крокодилы.

Анна Лысенко

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