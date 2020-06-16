12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тройняшки из Нидерландов настолько похожи, что путают друг друга (фото)
Они специально добиваются абсолютного сходства.
18-летние Сэм, Фэй и Мэл Ван Вели из нидерландского города Неймеген являются однояйцевыми тройняшками. Девушки настолько идентичны, что иногда даже сами путают друг друга. Посторонним людям отличить сестер и вовсе не представляется возможным.
Девушки с самого детства были точной копией друг друга, и им нравилось выглядеть одинаково. С возрастом тройняшки поняли, что благодаря своей схожести могут разыгрывать людей, а потому решили во всем быть похожи. У них одинаковые прически, один стиль макияжа, одинаковая одежда и обувь, которые могут лишь слегка отличаться цветами, пишет Daily Mail.
Кроме того, Сэм, Фэй и Мэл схожи по привычкам — они вегетарианки, едят одинаковую еду, занимаются одинаковыми упражнениями в тренажерном зале, слушают одну и ту же музыку, работают в одном магазине и стараются везде ходить вместе.
Сестры стремятся во всем быть идентичны, и если одна из них захочет
Екатерина Гура