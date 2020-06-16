Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полетаНевероятные пейзажи, сделанные с помощью дронов
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
28В Москве отменен режим самоизоляции
12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тройняшки из Нидерландов настолько похожи, что путают друг друга (фото)

Они специально добиваются абсолютного сходства.

18-летние Сэм, Фэй и Мэл Ван Вели из нидерландского города Неймеген являются однояйцевыми тройняшками. Девушки настолько идентичны, что иногда даже сами путают друг друга. Посторонним людям отличить сестер и вовсе не представляется возможным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушки с самого детства были точной копией друг друга, и им нравилось выглядеть одинаково. С возрастом тройняшки поняли, что благодаря своей схожести могут разыгрывать людей, а потому решили во всем быть похожи. У них одинаковые прически, один стиль макияжа, одинаковая одежда и обувь, которые могут лишь слегка отличаться цветами, пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Сэм, Фэй и Мэл схожи по привычкам — они вегетарианки, едят одинаковую еду, занимаются одинаковыми упражнениями в тренажерном зале, слушают одну и ту же музыку, работают в одном магазине и стараются везде ходить вместе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сестры стремятся во всем быть идентичны, и если одна из них захочет что-либо поменять в своей внешности или стиле, то ей нужно обязательно посоветоваться с остальными. И девушек такой подход устраивает, чего не скажешь об их 51-летней маме, которая выступает против такого «слияния». Женщина считает, что девушкам стоит прекратить копировать друг друга и добавить больше индивидуальности в свой внешний образ.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили более 8200 новых случаев коронавируса
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
Сенатор предложил сократить новогодние праздники до трех дней
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
«За тебя калым отдам»: сколько стоит свадьба в Чечне
Федеральные власти США вернут смертную казнь
Здоровье
В Москве женщина случайно проглотила зубную щетку Инцидент произошел во время семейного ужина.
Hi-Tech
В США испытали новейшее супероружие Правда, до сих пор неизвестно, когда военные планируют принять ее на вооружение
Горячие темы на Авто
Замечаю (уже давно)-- 457
Тут финансисты есть? 278
Прогулка. родина 226
Вирус вирусом, а что с кинопрокатом будет??? 82
Кино
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова Недавно артист стал участником смертельного ДТП
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Как скрытные арабки ходят дома для мужа. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Еще помните актера? А вот какая у него жена: фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Новости партнеров
Как Конституция сохранит бюджетную систему здравоохранения в России?
Конституция России дополнится статьей о статусе правопреемника СССР
Эпидемия пошла на спад: в Европе возобновляется голосование
Занятость – тоже поддержка
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь