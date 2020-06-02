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13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Веган или мясоед: близнецы проверили на себе, какая диета лучше

За экспериментом следили ученые.

32-летние близнецы Хьюго и Росс Тернер из британского города Эксетер являются популярными блогерами. Они совмещают путешествия с экстремальными нагрузками и научным подходом и часто проводят эксперименты над собой в сотрудничестве с учеными с целью выяснить возможности человеческого тела.

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В январе братья начали свой новый эксперимент, направленный на то, чтобы выяснить, какое питание для человеческого организма лучше — веганское или всеядное, пишет Insider.

Поскольку Хьюго и Росс абсолютно идентичны (помимо генетики у них также одинаковые привычки в еде и спорте), то эксперимент должен был объективно показать преимущества или недостатки того или иного способа питания.

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Оба брата начали диеты в одно и то же время при одинаковом весе — 83 килограмма и с 13% жира в организме. Веганская диета досталась Хьюго, а Росс питался разнообразной пищей, но с преобладанием мяса. За экспериментом следили биологи Лондонского королевского колледжа.

Для чистоты теста, братья потребляли одинаковое количество калорий в день и пять раз в неделю занимались одними и теми же упражнениями в тренажерном зале в течение одинакового времени.

Эксперимент закончился в марте, после чего последовал долгий период медицинских обследований и возвращение к привычному образу жизни, что помогло братьям сделать окончательные выводы.

За три месяца на веганской диете Хьюго удалось сначала резко похудеть на 4 килограмма, а затем почти полностью вернуться к первоначальным данным — его вес в итоге составил 82 килограмма и 12% жира. При этом уровень холестерина в его крови значительно снизился. Хьюго признался, что стал чувствовать себя активным и бодрым, но при этом практически полностью утратил интерес к сексу.

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Росс (слева) и Хьюго (справа)

Медики также обнаружили, что у Хьюго значительно поменялся состав пищеварительных бактерий, что снизило риск ожирения и диабета, но при этом возрос риск болезни Крона (воспаление пищеварительной системы).

Что касается мясоеда Росса, то в его организме и ощущениях не изменилось практически ничего. К концу эксперимента он стал весить на 2 килограмма больше и на 2% поднялся уровень жира в организме, однако основную часть набранной массы составила мышечная ткань.

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По завершении эксперимента Тернеры пришли в выводу, что ни одна из диет не является абсолютно полезной и нельзя питаться одинаковым способом.

Екатерина Гура

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