19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
43-летняя мама из США выглядит ровесницей своей дочери (фото)
Невозможно поверить, что между ними разница в 23 года.
43-летняя Джолин Диас из Калифорнии прославилась в соцсетях, когда ее 19-летняя дочь Мейлани Паркс опубликовала в своем Instagram совместные фото и видео с мамой. На молодую женщину сначала обратили внимание подписчики девушки, а затем и журналисты.
Глядя на Джоли и Мейлани, абсолютно невозможно сказать, что это мать и дочь — выглядят они как
По словам женщины, пользоваться кремами для лица и шеи она начала еще в возрасте 12 лет. Кроме того, она всегда использует солнцезащитный крем даже в пасмурную или холодную погоду.
Выглядеть на 20 лет моложе своего возраста ей также помогают медитации, долгие прогулки и крепкий сон, пишет Daily Mail.
Несмотря на очень близкие отношения с дочерью, Джолин осознает свой биологический возраст и пытается не вмешиваться в личную жизнь и увлечения Мейлани. Она не ходит с ней по клубам, а предпочитает проводить время дома в спокойной обстановке.
Екатерина Гура