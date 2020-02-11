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19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

43-летняя мама из США выглядит ровесницей своей дочери (фото)

Невозможно поверить, что между ними разница в 23 года.

43-летняя Джолин Диас из Калифорнии прославилась в соцсетях, когда ее 19-летняя дочь Мейлани Паркс опубликовала в своем Instagram совместные фото и видео с мамой. На молодую женщину сначала обратили внимание подписчики девушки, а затем и журналисты.

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Джолин (слева) и Мейлани (справа)

Глядя на Джоли и Мейлани, абсолютно невозможно сказать, что это мать и дочь — выглядят они как сестры-двойняшки.

Секретом своей невероятной внешности Джолин называет строгую диету, минимум стресса и большой комплекс процедур за кожей.
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Джолин, ее мама Джоан и дочь Мелайни

По словам женщины, пользоваться кремами для лица и шеи она начала еще в возрасте 12 лет. Кроме того, она всегда использует солнцезащитный крем даже в пасмурную или холодную погоду.

Выглядеть на 20 лет моложе своего возраста ей также помогают медитации, долгие прогулки и крепкий сон, пишет Daily Mail.

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Джолин и Мейлани

Несмотря на очень близкие отношения с дочерью, Джолин осознает свой биологический возраст и пытается не вмешиваться в личную жизнь и увлечения Мейлани. Она не ходит с ней по клубам, а предпочитает проводить время дома в спокойной обстановке.

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Джолин и Мейлани
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Джолин

Екатерина Гура

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