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20:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 16 июня

Минздрав допустил снятие всех ограничений по коронавирусу в следующем году, россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушение самоизоляции, врачи назвали продукты, помогающие в борьбе с COVID-19, а ученые разработали маркер, который указывает на риск летального исхода от коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 16.06
Инфицировано545 458+8 248
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
3.0616.06
Скончалось7 284+193
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
3.0616.06
Выздоровело294 306+9 767
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
3.0616.06
Инфицировано8 084 396+117 626
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
3.0616.06
Скончалось438 399+3 863
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
3.0616.06
Выздоровело3 916 886+105 374
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
3.0616.06
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В Москве открылись летние веранды | Источник: AP 2020

В России выявили 8248 новых случаев COVID-19

Это ровно на два случая больше, чем днем ранее. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 545 458. Всего от коронавируса умерли 7284 человека. Число летальных исходов выросло за сутки на 193, это наибольший суточный прирост с 11 июня. За сутки от COVID-19 вылечились 9 767 человек, число выздоровевших ко вторнику достигло пикового значения за последнюю неделю.

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Ученые считают, что первые вакцины не остановят распространение COVID-19

Все российские регионы могут рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом, заявил ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Минздрав допустил снятие всех ограничений по коронавирусу в следующем году

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса в России можно будет в феврале 2021 года. По его словам, к этому времени должна появиться «фармацевтически управляемая ситуация».

Жена президента Украины госпитализирована

Cупругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой ранее тест на коронавирус дал положительный результат, госпитализировали в киевскую больницу с двусторонней пневмонией. Как сообщили в президентском офисе, состояние Зеленской стабильное, в дополнительном кислороде она не нуждается.

Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас рекомендовал ввести в рацион ряд простых продуктов для укрепления дыхательной системы и организма в целом. В списке куриные яйца и цельный рис. А российский врач-диетолог Вера Шарошкина рассказала, что укрепить организм помогут простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески.

Источник: AP 2020

Россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушения режима самоизоляции

С учётом неопубликованных решений и нерассмотренных дел сумма может вырасти до 636,8 млн, считают эксперты.

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«Это один и тот же вирус». Глава «Биокад» опроверг «злые» мутации COVID-19

Суды признавали россиян виновными в нарушении самоизоляции в 88% случаев. Они имели правило выносить россиянам предупреждения, но использовали их только в 35% случаев. В остальных 65% выписывались штрафы. Как правило, протоколы на граждан составляли по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Ведущий вирусолог США не надеется на вакцину от COVID-19

Коллективного иммунитета к коронавирусу не существует, а уверенность в обратном лишь привела Швецию к большому числу жертв, уверен президент и председатель правления научного центра Access Health International и один из ведущих вирусологов США Уильям Хазелтайн. Он убежден, что говорить о второй волне коронавируса в США еще рано, а преждевременная отмена карантина отбросит людей назад во времена до изобретения пенициллина.

Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19

Швеция — одна из немногих стран, которая отказалась от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. В стране уверяли, что шведская система здравоохранения справляется с наплывом зараженных, а жесткие ограничения не помогли бы в долгосрочной перспективе. Позже власти признали, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше.

Новость
Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян с 1 июля

Научный советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер назвал шведские методы борьбы с коронавирусом неэффективными. Для победы над COVID-19 в стране нужно было с самого начала вводить жесткие меры.

Врачи предупредили о «нашествии» новых штаммов гриппа в этом году

Пандемия коронавируса может привести к росту заболеваемости гриппом, заявили в ВОЗ. Дело в том, что медики стали уделять меньше внимания борьбе с этой инфекцией. При этом грипп — такое же опасное заболевание, как и COVID-19. Оно запросто может вырасти в пандемию.

Кроме того, вирус гриппа постоянно мутирует, порождая новые штаммы, для которых нужно своевременно создавать эффективную вакцину. Врачи рассказали, как защититься от масштабной вспышки гриппа в этом году.

Офисный балкон: половина россиян по-прежнему работает из дома

Каждый второй работающий россиянин продолжает трудиться в удаленном режиме, следует из опроса. О возврате в офисы сообщили лишь 15% респондентов, тогда как оставшиеся либо еще до карантина работали из дома, либо и вовсе не переходили на дистанционный формат. В пресс-службе Минтруда рассказали, что число россиян, трудящихся в удаленной форме, постепенно снижается.

Одним из главных трендов посткоронавирусной реальности станет постепенное сокращение рабочих мест в офисах и перевод сотрудников на удаленную работу насовсем, полагают эксперты.
Пассажир в пекинском метро | Источник: AP 2020

Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации

Ученые из Китая рассказали о новом маркере, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии. В расчеты они включили смертность среди больных в течение 28 дней после их поступления в медучреждение. Исследователи создали упрощенный индекс иммунной дисрегуляции: пропорцию количества интерлейкина-6 к количеству лимфоцитов в крови.

Российские специалисты уверены, что перспективную методику необходимо использовать в больницах уже сейчас.

Предложенная формула действительно показывает более тяжелое течение заболевания и дает возможность медикам принять экстренные меры до момента критического ухудшения состояния пациента.

США открыли у границ России секретные лаборатории

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В начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что отстраняет военных биологов из США от работы в одной из лучших научных лабораторий республики. Решение принято под давлением Москвы и Пекина: специалисты из Пентагона более 10 лет занимаются в Средней Азии изучением опасных инфекций — чумы, сибирской язвы, лихорадок и различных коронавирусов, что не может не беспокоить соседние государства. А поводы для беспокойства есть — вспышки заболеваний, которые странным образом совпадали с открытием новых американских лабораторий. Но одного желания президента Казахстана недостаточно, чтобы Пентагон приостановил свои исследования в регионе.

Пандемия изменила наше восприятие времени

Во время изоляции из-за пандемии COVID-19 время в человеческом восприятии стало течь медленнее, а затем снова ускорилось, установили психологи по масштабам крупного исследования. Примерно для половины участников время в марте тянулось «чрезвычайно медленно» и только для четверти — быстрее, чем обычно. Ощущение «замедленного» времени было связано с переживаниями и ощущением стресса.

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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