Коронавирус COVID-19: главные события 16 июня

В Москве открылись летние веранды | Источник: AP 2020
В России выявили 8248 новых случаев COVID-19
Это ровно на два случая больше, чем днем ранее. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 545 458. Всего от коронавируса умерли 7284 человека. Число летальных исходов выросло за сутки на 193, это наибольший суточный прирост с 11 июня. За сутки от COVID-19 вылечились 9 767 человек, число выздоровевших ко вторнику достигло пикового значения за последнюю неделю.
Все российские регионы могут рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом, заявил ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Минздрав допустил снятие всех ограничений по коронавирусу в следующем году
Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью отказаться от ограничений из-за коронавируса в России можно будет в феврале 2021 года. По его словам, к этому времени должна появиться «фармацевтически управляемая ситуация».
Жена президента Украины госпитализирована
Cупругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой ранее тест на коронавирус дал положительный результат, госпитализировали в киевскую больницу с двусторонней пневмонией. Как сообщили в президентском офисе, состояние Зеленской стабильное, в дополнительном кислороде она не нуждается.
Врачи назвали защищающие легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас рекомендовал ввести в рацион ряд простых продуктов для укрепления дыхательной системы и организма в целом. В списке куриные яйца и цельный рис. А российский врач-диетолог Вера Шарошкина рассказала, что укрепить организм помогут простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески.
Россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушения режима самоизоляции
С учётом неопубликованных решений и нерассмотренных дел сумма может вырасти до 636,8 млн, считают эксперты.
Суды признавали россиян виновными в нарушении самоизоляции в 88% случаев. Они имели правило выносить россиянам предупреждения, но использовали их только в 35% случаев. В остальных 65% выписывались штрафы. Как правило, протоколы на граждан составляли по статье 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Ведущий вирусолог США не надеется на вакцину от COVID-19
Коллективного иммунитета к коронавирусу не существует, а уверенность в обратном лишь привела Швецию к большому числу жертв, уверен президент и председатель правления научного центра Access Health International и один из ведущих вирусологов США Уильям Хазелтайн. Он убежден, что говорить о второй волне коронавируса в США еще рано, а преждевременная отмена карантина отбросит людей назад во времена до изобретения пенициллина.
Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19
Швеция — одна из немногих стран, которая отказалась от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. В стране уверяли, что шведская система здравоохранения справляется с наплывом зараженных, а жесткие ограничения не помогли бы в долгосрочной перспективе. Позже власти признали, что число смертей от COVID-19 в Швеции оказалось слишком велико и принятые в стране меры могли бы быть лучше.
Научный советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер назвал шведские методы борьбы с коронавирусом неэффективными. Для победы над COVID-19 в стране нужно было с самого начала вводить жесткие меры.
Врачи предупредили о «нашествии» новых штаммов гриппа в этом году
Пандемия коронавируса может привести к росту заболеваемости гриппом, заявили в ВОЗ. Дело в том, что медики стали уделять меньше внимания борьбе с этой инфекцией. При этом грипп — такое же опасное заболевание, как и COVID-19. Оно запросто может вырасти в пандемию.
Кроме того, вирус гриппа постоянно мутирует, порождая новые штаммы, для которых нужно своевременно создавать эффективную вакцину. Врачи рассказали, как защититься от масштабной вспышки гриппа в этом году.
Офисный балкон: половина россиян по-прежнему работает из дома
Каждый второй работающий россиянин продолжает трудиться в удаленном режиме, следует из опроса. О возврате в офисы сообщили лишь 15% респондентов, тогда как оставшиеся либо еще до карантина работали из дома, либо и вовсе не переходили на дистанционный формат. В пресс-службе Минтруда рассказали, что число россиян, трудящихся в удаленной форме, постепенно снижается.
Одним из главных трендов посткоронавирусной реальности станет постепенное сокращение рабочих мест в офисах и перевод сотрудников на удаленную работу насовсем, полагают эксперты.
Пассажир в пекинском метро | Источник: AP 2020
Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации
Ученые из Китая рассказали о новом маркере, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии. В расчеты они включили смертность среди больных в течение 28 дней после их поступления в медучреждение. Исследователи создали упрощенный индекс иммунной дисрегуляции: пропорцию количества интерлейкина-6 к количеству лимфоцитов в крови.
Российские специалисты уверены, что перспективную методику необходимо использовать в больницах уже сейчас.
Предложенная формула действительно показывает более тяжелое течение заболевания и дает возможность медикам принять экстренные меры до момента критического ухудшения состояния пациента.
США открыли у границ России секретные лаборатории
В начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что отстраняет военных биологов из США от работы в одной из лучших научных лабораторий республики. Решение принято под давлением Москвы и Пекина: специалисты из Пентагона более 10 лет занимаются в Средней Азии изучением опасных инфекций — чумы, сибирской язвы, лихорадок и различных коронавирусов, что не может не беспокоить соседние государства. А поводы для беспокойства есть — вспышки заболеваний, которые странным образом совпадали с открытием новых американских лабораторий. Но одного желания президента Казахстана недостаточно, чтобы Пентагон приостановил свои исследования в регионе.
Пандемия изменила наше восприятие времени
Во время изоляции из-за пандемии COVID-19 время в человеческом восприятии стало течь медленнее, а затем снова ускорилось, установили психологи по масштабам крупного исследования. Примерно для половины участников время в марте тянулось «чрезвычайно медленно» и только для четверти — быстрее, чем обычно. Ощущение «замедленного» времени было связано с переживаниями и ощущением стресса.
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