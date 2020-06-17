Как сериаломаны будут выглядеть через 20 лет

Американский сайт OnlineGambling провел свое исследование и смоделировал фигуры Эрика и Ханны — людей, которые на протяжении 20 лет очень часто не могли оторваться от экрана.
«От ожирения и плохой осанки до преждевременного старения и налитых кровью глаз — это лишь некоторые из неприятных последствий, которые может вызвать нездоровый образ жизни», — пишут авторы проекта.
У Эрика лысина от недостатка солнечного света и витамина D. И у него, и у Ханны круги под глазами от недосыпа и красные глаза. Свет от экрана проникает в их кожу и приводит к появлению мелких морщин и дряблости.
От нехватки физических упражнений мужчина и женщина накопили лишний вес. Долгое сидение в одном и том же положении привело к искривлению осанки, варикозному расширению вен и появлению горба на спине. Из-за нехватки активности и лишнего веса персонажам грозят диабет, рак кишечника и другие болезни. У Ханны и Эрика очень часто плохое настроение.
Авторы исследования призывают сериаломанов призадуматься и начать заботиться о своем здоровье.
Ранее исследователи показали, как будет выглядеть заядлый геймер через 20 лет.